Celtic oyuncuları ve teknik heyetin maaşlarında indirime gidildi - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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oyuncuları ve teknik heyetin maaşlarında indirime gidildi

Celtic oyuncuları ve teknik heyetin maaşlarında indirime gidildi

İskoçya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden 'te futbolcular ile teknik heyetin maaşlarında indirim ve ertelemeye gidildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp idarecilerinin, maaşlarında "önemli bir indirim"e gitmeyi kabul ettiği duyuruldu.

Ödemelerin ciddi bir kısmının haziran ayına kadar yapılmayacağı aktarıldı.

  1. 11.04.2020
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