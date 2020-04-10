Cukaricki Kulübü 3 aylık maaşları peşin ödedi!

Sırbistan 1. Lig ekiplerinden Cukaricki, corona virüsü nedeniyle futbolcularının maaşlarında indirime giden birçok kulübün aksine ilginç bir karara imza attı.

Ligler durdurulduğunda beşinci sırada bulunan Cukaricki, ücretlerde herhangi bir kesintiye gitmediği gibi oyuncularının 3 aylık maaşlarını peşin ödeyerek dikkat çekti.

Öte yandan Sırbistan'ın Mladost Lucani ve FK Indija kulüpleri de maaş kesintisi yapmadan yola devam edeceklerini duyurdu. Ülkenin önde gelen ekiplerinden Kızılyıldız ise futbolcularının maaşlarında yarı yarıya kesintiye gitti.