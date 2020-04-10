Cukaricki Kulübü 3 aylık maaşları peşin ödedi!
Corona virüsü salgını nedeniyle gelirleri düşen ve zarar eden birçok kulüp oyuncularının maaşlarında kesintiye giderken, Sırbistan ekibi Cukaricki bunun tam tersi bir adım attı. Sırp basınında yer alan habere göre Cukaricki Kulübü bırakın kesintiye gitmeyi, oyuncularının üç aylık maaşlarını peşin olarak hesaplarına yatırdı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Sırbistan 1. Lig ekiplerinden Cukaricki, corona virüsü nedeniyle futbolcularının maaşlarında indirime giden birçok kulübün aksine ilginç bir karara imza attı.
Ligler durdurulduğunda beşinci sırada bulunan Cukaricki, ücretlerde herhangi bir kesintiye gitmediği gibi oyuncularının 3 aylık maaşlarını peşin ödeyerek dikkat çekti.
Öte yandan Sırbistan'ın Mladost Lucani ve FK Indija kulüpleri de maaş kesintisi yapmadan yola devam edeceklerini duyurdu. Ülkenin önde gelen ekiplerinden Kızılyıldız ise futbolcularının maaşlarında yarı yarıya kesintiye gitti.
- 10.04.2020
- Sörloth'tan Uğurcan Çakır'a 'Norveç usulü' cevap!
- Galatasaray'da Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı '1v1 challenge' programında karşı karşıya geldi!
- Gürcan Bilgiç: Lucescu Fenerbahçe için doğru seçim değil
- EURO 2020'de ev sahipleri değişecek mi? UEFA açıkladı
- John Terry resmen şov yaptı! Top sektirme akımına o da katıldı
- Mesut Özil'den flaş transfer itirafı! "İmza atacağımı düşünüyordum..."
- Michael Jordan ve Muhammed Ali belgeseli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Efsaneler ekranda...
- Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe...
- İşte corona virüsü böyle yayılıyor! Şok görüntü...
- Cristiano Ronaldo adres değiştirdi! Hem okyanusa bakıyor...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cukaricki Kulübü 3 aylık maaşları peşin ödedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.