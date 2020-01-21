Mou Slimani’yi istiyor

Fenerbahçe'den gittikten sonra Monaco'da çıkışa geçen Slimani, takımdan ayrılma kararı almıştı. Bonservisi Leicester'da olan Cezayirli golcünün son talibi Mourinho'lu Tottenham oldu. 31 yaşındaki forvet, bu sezon 14 maçta 7 gol, 7 asistle oynadı.