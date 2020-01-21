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21 Ocak 2020, Salı
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Mou ’yi istiyor

Mou Slimani’yi istiyor

’den gittikten sonra Monaco’da çıkışa geçen , takımdan ayrılma kararı almıştı. Bonservisi ’da olan Cezayirli golcünün son talibi Mourinho’lu Tottenham oldu. 31 yaşındaki forvet, bu sezon 14 maçta 7 gol, 7 asistle oynadı.

'den gittikten sonra Monaco'da çıkışa geçen , takımdan ayrılma kararı almıştı. Bonservisi 'da olan Cezayirli golcünün son talibi Mourinho'lu Tottenham oldu. 31 yaşındaki forvet, bu sezon 14 maçta 7 gol, 7 asistle oynadı.

  1. 21.1.2020
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