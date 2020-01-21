Mou Slimani’yi istiyor
Fenerbahçe’den gittikten sonra Monaco’da çıkışa geçen Slimani, takımdan ayrılma kararı almıştı. Bonservisi Leicester’da olan Cezayirli golcünün son talibi Mourinho’lu Tottenham oldu. 31 yaşındaki forvet, bu sezon 14 maçta 7 gol, 7 asistle oynadı.
Fenerbahçe'den gittikten sonra Monaco'da çıkışa geçen Slimani, takımdan ayrılma kararı almıştı. Bonservisi Leicester'da olan Cezayirli golcünün son talibi Mourinho'lu Tottenham oldu. 31 yaşındaki forvet, bu sezon 14 maçta 7 gol, 7 asistle oynadı.
- 21.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Mou Slimani’yi istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.