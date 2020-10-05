Haberler Avrupa’dan Futbol Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Bruma Olympiakos'a transfer oldu!

ve 'ın gündemindeki Bruma 'a oldu!

ve 'ın gündeminde bulunan Bruma'nın yeni takımı belli oldu. Yunan ekibi , Portekizli yıldızın transferini resmen açıkladı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 16:38 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 01:27
Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Bruma Olympiakos'a transfer oldu!

ve 'ın gündeminde bulunan Bruma'nın yeni takımı belli oldu. Yunan ekibi , Portekizli yıldızın transferini resmen açıkladı.

Olympiakos resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"25 yaşındaki Portekizli oyuncu, PSV Eindhoven'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştır. altyapısından yetişen Bruma, sırasıyla Galatasaray, , ve Leipzig formaları giymiş, ardından 2019'da Eindhoven'a gitmiştir.

Bruma, Portekiz'de yetişmesinin yanısıra Gine-Bissau kimliği taşımaktadır. Yeni transferimiz 1 , 2 ve 1 Süper Kupa başarılının tamamını 'de yaşamıştır."

7 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU
Yunan ekibi, anlaşma neticesinde 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da sahibi oldu.

25 yaşındaki oyuncu, 2013'te 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euro bedelle RB Leipzig'e gitmişti.

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