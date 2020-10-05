Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Bruma Olympiakos'a transfer oldu!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Bruma'nın yeni takımı belli oldu. Yunan ekibi Olympiakos, Portekizli yıldızın transferini resmen açıkladı.

Olympiakos resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"25 yaşındaki Portekizli oyuncu, PSV Eindhoven'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştır. Sporting Lizbon altyapısından yetişen Bruma, sırasıyla Galatasaray, Gaziantep, Real Sociedad ve Leipzig formaları giymiş, ardından 2019'da Eindhoven'a gitmiştir.

Bruma, Portekiz'de yetişmesinin yanısıra Gine-Bissau kimliği taşımaktadır. Yeni transferimiz 1 Süper Lig, 2 Süper Kupa ve 1 Süper Kupa başarılının tamamını Türkiye'de yaşamıştır."

7 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Yunan ekibi, anlaşma neticesinde 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da sahibi oldu.

25 yaşındaki oyuncu, 2013'te 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euro bedelle RB Leipzig'e gitmişti.