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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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'in hocası kalp krizi geçirdi

Dinamo Bükreş'in hocası kalp krizi geçirdi

Romanya Ligi'nin ikinci haftasında 'in sahasında Craiova'yı ağırladığı maçta futbolseverleri şoke eden bir an yaşandı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü yedek kulübesinde oturduğu esnada kalp krizi geçirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Romanya Ligi'nde oynanan -Craiova maçında izleyenleri endişelendiren bir an yaşandı.

Ev sahibi takımın hocası , yedek kulübesinde oturduğu esnada aniden fenalaştı. Ambulansla derhal hastaneye kaldırılan teknik adamın ardından saha içinde oyuncular ve tribünde taraftarlar büyük bir şok yaşadı. Hastanede Rumen çalıştırıcıya stent takıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yerel medyada paylaşılan bilgilere göre Neagoe, taraftarların istifa tezahüratları nedeniyle büyük baskı altındaydı. Deneyimli teknik adamın bir yakını ise yaptığı açıklamada Neagoe'nin iki gündür hiçbir şey yemediğini ve onlarca bardak kahve tükettiğini söyledi.


  1. 22.07.2019
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