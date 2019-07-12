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12 Temmuz 2019, Cuma
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futbolu bıraktı

Peter Crouch futbolu bıraktı

Son olarak ekiplerinden Burnley'de forma giyen , 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Yıldız futbolcu ve 'un da aralarında yer aldığı 11 kulüpte forma giymişti.

, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Son olarak Burnley'de top koşturan ve ocak ayından beri boşta olan Crouch, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yaz gerçekleştirdiğim pek çok görüşmenin ardından futboldan emekli olmaya karar verdim. Bu harika oyun, bana hayatımdaki her şeyi verdi. Bu seviyeye çıkmama ve orada uzun bir süre kalmama yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Daha önce bana 17 yaşında oynayacağımı, Şampiyonlar Ligi finali göreceğimi, FA Cup kazanacağımı ve 100 gol atacağımı söyleseydiniz sizden ne pahasına olursa olsun kaçardım. Ancak tüm bu hayaller gerçeğe dönüştü" ifadelerini kullandı.

, Dulwich Hamlet, IFK Hassleholm, QPR, Portsmouth, , Norwich, Southampton, , ve Burnley formalarını giymiş olan başarılı santrfor, toplamda çıktığı 677 maçta, 187 gol, 69 asistlik performans sergiledi.

İngiltere 'nda da 42 karşılaşmada görev alan Crouch, 22 gol atıp, 4 de asist yaptı.

  1. 12.07.2019
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