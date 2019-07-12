Peter Crouch futbolu bıraktı
Son olarak Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Peter Crouch, 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Yıldız futbolcu Liverpool ve Tottenham Hotspur'un da aralarında yer aldığı 11 kulüpte forma giymişti.
Peter Crouch, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Son olarak Burnley'de top koşturan ve ocak ayından beri boşta olan Crouch, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yaz gerçekleştirdiğim pek çok görüşmenin ardından futboldan emekli olmaya karar verdim. Bu harika oyun, bana hayatımdaki her şeyi verdi. Bu seviyeye çıkmama ve orada uzun bir süre kalmama yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Daha önce bana 17 yaşında Dünya Kupası oynayacağımı, Şampiyonlar Ligi finali göreceğimi, FA Cup kazanacağımı ve 100 gol atacağımı söyleseydiniz sizden ne pahasına olursa olsun kaçardım. Ancak tüm bu hayaller gerçeğe dönüştü" ifadelerini kullandı.
Tottenham Hotspur, Dulwich Hamlet, IFK Hassleholm, QPR, Portsmouth, Aston Villa, Norwich, Southampton, Liverpool, Stoke City ve Burnley formalarını giymiş olan başarılı santrfor, toplamda çıktığı 677 maçta, 187 gol, 69 asistlik performans sergiledi.
İngiltere Milli Takımı'nda da 42 karşılaşmada görev alan Crouch, 22 gol atıp, 4 de asist yaptı.
- 12.07.2019
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kaya gel be zalımın oğlu
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Toplam 2
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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