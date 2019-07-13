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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Palermo Serie D'ye düşürüldü

Palermo Serie D'ye düşürüldü

Lige katılım şartlarını yerine getiremeyen 'nın köklü kulübü Palermo, idari yetersizlik gerekçesiyle Serie B'den Serie D'ye düşürüldü. C'ye düşen ise Palermo'nun yerine gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek.

2. Ligi (Serie B) ekiplerinden Palermo, idari yetersizlik gerekçesiyle Serie D'ye düşürüldü.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Federal Konseyi tarafından yapılan açıklamada, gereken lige katılım şartlarını yerine getiremeyen Palermo'nun, idari yetersizlik gerekçesiyle amatör ligler arasında yer alan Serie D'ye düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

C'ye düşen ise Palermo'nun yerine gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek.

İtalyan futbolunun köklü ekiplerinden Palermo, ödenemeyen borçlar nedeniyle son yıllarda birçok kez el değiştirmesine rağmen, ekonomisinde düzelme sağlayamamıştı.

  1. 13.07.2019
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