Luka Jovic Real Madrid'e transfer oldu
İspanyol devi Real Madrid'in yeni golcüsü resmen açıklandı. Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Luka Jovic'in Real Madrid'e transfer olduğu sosyal medyadan duyurdu.
Eintracht Frankfurt'un Sırp golcüsü Luka Jovic'in Real Madrid'e transfer olduğu açıklandı.
Alman ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada 21 yaşındaki oyuncunun Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu
Oyuncunun bonservis bedeli açıklanmazken her iki takım da bunun bilgisinin paylaşılmayacağı konusunda birbirine söz verdi. Alman ve İspanyol basınında ise Benfica'dan 7 milyon euroya alınan Jovic için Real Madrid'in 60 milyon euro ödediği ifade ediliyor.
Bu sezon Bundesliga'da 32 maçta 17 gol atan Jovic 6 da asist yapmıştı. Sezon toplamında 48 maçta görev alan yıldız oyuncunun 27 golü ve 7 asisti var
Öte yandan Jovic'in transferi Real Madrid tarihindeki en pahalı 6. transfer oldu.
Vielen Dank für deinen Einsatz, Tormaschine! Alles Gude und viel Erfolg in Madrid! ?? pic.twitter.com/6wWSMeAGZZ— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 4 Haziran 2019
LUKA JOVIC KİMDİR?
Bu sezon Bundesliga'da 47 karşılaşmada 27 gol kaydeden Luka Jovic, 7 de asist gerçekleştirdi. Kariyerinde parlamayı Portekiz ekibi Benfica'da gerçekleştiren Sırp golcü, Alman ekibi Frankfurt tarafından sezon başında 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.
1.81 boyunda olan Sırp golcü kariyeri boyunca çıktığı 144 karşılaşmada 53 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
?? #WelcomeJovic pic.twitter.com/OAkj1m3WvN— Real Madrid C.F. ???????? (@realmadriden) 4 Haziran 2019
- 04.06.2019
- Güncelleme: 04.06.2019 15:27
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
10ur Bunlar küçük takımlarda markaj görmüyor. Diagne den gördük ki bundan görelim?
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Benitez Fenerbahçe'den Skrtel’i istiyor
Toplam 1
Yorum
FB gonderin gitsin çok ağır, mücadeleci ama agır, artı yaşlı ve maliyti yüksek. topal ve potugu da hemen gönderin.
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