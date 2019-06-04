Luka Jovic Real Madrid'e transfer oldu

Eintracht Frankfurt'un Sırp golcüsü Luka Jovic'in Real Madrid'e transfer olduğu açıklandı.

Alman ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada 21 yaşındaki oyuncunun Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu

Oyuncunun bonservis bedeli açıklanmazken her iki takım da bunun bilgisinin paylaşılmayacağı konusunda birbirine söz verdi. Alman ve İspanyol basınında ise Benfica'dan 7 milyon euroya alınan Jovic için Real Madrid'in 60 milyon euro ödediği ifade ediliyor.

Bu sezon Bundesliga'da 32 maçta 17 gol atan Jovic 6 da asist yapmıştı. Sezon toplamında 48 maçta görev alan yıldız oyuncunun 27 golü ve 7 asisti var

Öte yandan Jovic'in transferi Real Madrid tarihindeki en pahalı 6. transfer oldu.

Vielen Dank für deinen Einsatz, Tormaschine! Alles Gude und viel Erfolg in Madrid! ?? pic.twitter.com/6wWSMeAGZZ — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 4 Haziran 2019

LUKA JOVIC KİMDİR?

Bu sezon Bundesliga'da 47 karşılaşmada 27 gol kaydeden Luka Jovic, 7 de asist gerçekleştirdi. Kariyerinde parlamayı Portekiz ekibi Benfica'da gerçekleştiren Sırp golcü, Alman ekibi Frankfurt tarafından sezon başında 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

1.81 boyunda olan Sırp golcü kariyeri boyunca çıktığı 144 karşılaşmada 53 gol, 15 asistlik performans sergiledi.