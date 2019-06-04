Spor gündemi (03.06.19)



AYŞEGÜL'DEN İKİ GÜMÜŞ

Fıjı'de düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlar 59 kiloda Ayşegül Çakın, 2 gümüş madalyanın sahibi oldu. Çakın, silkmede 110 kilo ile gümüş madalya kazanırken, koparmada 86 kilo ile 5. sırada kaldı. Toplamda da 196 kiloya ulaşan Türk halterci ikinci gümüş madalyasını elde etti. Bugün kadınlar 64 kiloda Nuray Levent podyuma çıkacak.



Golden State Warriors, Toronto Raptors'ı 109-104 yenerek NBA final serisinde durumu 1-1 yaptı ve saha avantajını ele geçirdi. Warriors'ta Stephen Curry 23 sayı, Draymond Green 17 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve DeMarcus Cousins 11 sayı, 10 ribaunt, 6 asist üretti.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın ev sahipliği yaptığı Uluslar Ligi'nde 3. haftanın ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Başkent Bangkok'ta oynanacak maç 11.05'te başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Milliler, 6 maçta aldığı 5 galibiyetle ilk iki haftayı lider kapatmıştı.



2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Fransa, 11 Haziran'da İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü. Şenol Güneş yönetimindeki idmanda Emre Belözoğlu ile Dorukhan tedbir amaçlı yer almazken; Okay ve Mahmut da takımdan ayrı çalıştı.



Gattuso ile yollarını ayıran Milan, yeni bir yapılanmaya gidiyor. İtalyan devinin teknik direktörlük koltuğu için Sampdoria'da başarılı işlere imza atan Marco Giampaolo ile görüştüğü iddia edildi. Kulübün efsanesi Paolo Maldini'nin ise sportif direktör olarak göreve başlaması bekleniyor.