Raptors seride yeniden öne geçti
06 Haziran 2019, Perşembe
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Raptors seride yeniden öne geçti

Raptors seride yeniden öne geçti

, deplasmanda 'ı 123-109 mağlup ederek final serisinde 2-1 öne geçti ve saha avantajını geri aldı. Raptors'ta 30 sayı ile yıldızlaştı.

Amerikan Basketbol Ligi () final serisinde , deplasmanda 'ı 123-109 yenerek seride 2-1 öne geçti.

NBA final serisinin üçüncü maçında, tarihinde ilk defa NBA finaline çıkan Raptors, son 4 yılda 3 şampiyonluk elde eden Warriors'a konuk oldu. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Raptors, rakibini 123-109 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını geri aldı.

Raptors'ta 30 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Kyle Lowry 23 sayı ve 9 asist, Pascal Siakam 18 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Danny Green 18 sayı, Marc Gasol 17 sayı ve 7 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sakatlıkları bulunan , Klay Thompson ve Kevon Looney'den yoksun maça çıkan Warriors'ta 'nin 47 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistlik üstün performansı, mağlubiyeti engelleyemedi. Draymond Green ise 17 sayı ve 7 ribaunt kaydetti.

Dört galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı final serisinin dördüncü maçı, 8 Haziran'da Warriors'ın sahasında oynanacak.

  1. 06.06.2019
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