Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Messi'den
04 Haziran 2019, Salı
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'nde sezonun golü Messi'den

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Messi'den

'nın Arjantinli yıldızı 'nin yarı finalde 'a serbest vuruştan attığı gol, 'nde 2018-2019 sezonunun en iyisi seçildi.

'nın Arjantinli yıldızı 'nin yarı finalde 'a serbest vuruştan attığı gol, 'nde 2018-2019 sezonunun en iyisi seçildi.

UEFA'nın internet sitesinden futbolseverlerin oylarıyla belirlenen Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü, Messi'nin Liverpool'u ağırladıkları yarı final ilk maçının 82. dakikasında serbest vuruştan kaydettiği gol oldu.

Oylamada Messi'nin golü, Hırvat takım arkadaşı Ivan Rakitic'in Tottenham'a, 'tan Portekizli 'nun 'a ve 'ten Hollandalı 'in 'ya attığı golleri geride bıraktı.



  1. 04.06.2019
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