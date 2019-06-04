Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Messi'den
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin yarı finalde Liverpool'a serbest vuruştan attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun en iyisi seçildi.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin yarı finalde Liverpool'a serbest vuruştan attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun en iyisi seçildi.
UEFA'nın internet sitesinden futbolseverlerin oylarıyla belirlenen Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü, Messi'nin Liverpool'u ağırladıkları yarı final ilk maçının 82. dakikasında serbest vuruştan kaydettiği gol oldu.
Oylamada Messi'nin golü, Hırvat takım arkadaşı Ivan Rakitic'in Tottenham'a, Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a ve Bayern Münih'ten Hollandalı Arjen Robben'in Benfica'ya attığı golleri geride bıraktı.
- 04.06.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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