Kupaların efendisi

Türk atçılığının bayramı Gazi Koşusu bugün Veliefendi'de yapılacak. 22 safkan İngiliz atının katılacağı yarış 2400 metre çim pist mesafe üzerinden yapılıyor. Koşu saat 17.15'de başlayacak ve yaklaşık 2.5 dakika sürecek yarışta safkan sahibine 20.967.000 TL. kazandıracak. 98. Gazi Koşusu'nu kazanacak safkanın sahibi, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleri ile birlikte toplam 20.967.000 TL'nin sahibi olacak. Kazanan safkanın sahibinin aynı zamanda tayın yetiştiricisi de olması halinde ikramiye 24.848.250 TL.'ye ulaşacak.

ATA'NIN HİMAYESİNDE

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istemişti. At yarışlarının "Modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç" olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça hipodromda yarış seyrediyordu. Gazi Koşusu'nun en önemli özelliği, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez katılabilmeleridir. Kazanan safkan, yılın en başarılı atı ünvanına sahip olup, yarışçılık tarihinde farklı bir yer ediniyor.

Recep GİRGİN

İSTANBUL'DA İLK KOŞU

1968 yılında İstanbul'da ilk defa koşulan Gazi Koşusu'nu Burhan Karamehmet'in Asuman isimli safkanı kazandı. Doç.Dr. S.Çalık'ın yaptığı son gümüş Gazi Heykeli, 1970 yılından itibaren kazanan atın sahibine veriliyor. Bu heykeli ilk kez Sadettin'in sahibi Sadun Atığ aldı.

YAVRULARI KAZANANLAR

Yavruları en çok Gazi Koşusu kazanan aygırlar; Cihangir (6 kez), Atlıhan, Melikşah, Kayarlı, Pikehan, Minimo ve Akkor, Wings Of Song (5 kez): Beau Brummel, Mirage, İcaros, Beau Monair ve Helene de Troia. Onys II (5 kez), Özdemir, Tomris, Şilem, Taşpınar ve Konca.

REKOR M. ÇILGIN'DA

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük jokeylerinden biri olarak kabul edilen Mümin Çılgın toplam 9 kezle Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey oldu. İşte Mümin Çılgın'ın kazandığı safkanlar ve yıllar: Helena De Troi (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr.Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991)

İKRAMİYE 24 MİLYON 848 BİN TL

Gazi Koşusu'nun birincilik ikramiyesi 13.500.000 bin TL., ikinciye 5.400,000 bin TL, üçüncüye 2.700.000 bin TL, dördüncüye 1.350.000 bin TL, beşinci olacak safkan da 675.000 TL. ikramiye alacak. Gazi Koşusu'nu birinci bitiren safkan, sahibine yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte 24 milyon 848 bin TL. kazandıracak. Gazi Kupası'nı geçen yıl jokey Mehmet Kaya kazanmıştı.

GAZİ'DE 5 BAYAN AT SAHİBİ

Gazi Koşusu'na 5 bayan at sahibi de atlarıyla iştirak edecek. Şeyda Ercan Cesur Ali, Deniz Kurtel Blue Sunset, Gülizar Yanık bu koşuda eküri olarak start alacak. Katılacağı safkanlar ise Countach ve Giz. Melis Kurtel Emin Festival Fever ile bu önemli koşuya katılırken son bayan at sahibi de Sanem Kahraman Zızka ile oldu.

EKÜRİ BİTEN KOŞULAR

Eküri biten Gazi Koşuları; La Fleche - Cantatrice (1956), Hafız - Kapkara (1986), The Best - I. Thunder Bold (1993). Gazi Koşusu'nda en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman'ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına aittir. Halis Karataş ile birlikte start alan safkan tarihteki yerini aldı. Geçen yıl koşuyu kazanan Secret Power'ın derecesi ise 2.31.04 oldu.

ATLARI TANIYALIM

BLUE SUNSET

Mayıs 2023'te İstanbul'daki Nurcivan Koşusu'nu (Şartlı-1) kazanarak başlayan safkanın yetiştiricisi Mozaik Org.San.Tic.AŞ, sahibi ise Deniz Kurtel'dir.

BORREGO

Eylül 2023'te Grand Ekinoks Koşusu (Şartlı-1) 2. başladığı yarış yaşamında Dinçer Cebeci Koşusu (KV-8) dahil toplam üç galibiyet elde eden safkan, son startında Polatyar Koşusu'nu (KV-9) beşinci olarak tamamladı.

CESUR ALİ

Yarış hayatına Eylül 2023'te Ankara'daki Coup De Roi Koşusu'nu (Şartlı-1) kazanarak başlayan safkanın yetiştiricisi Tuğba Yücelenmiş, sahibi ise Şeyda Ercan'dır.

COUNTACH

Aralık 2023'te Antalya'daki Şartlı-4 koşu 3. başlayan safkanın yetiştiricisi Kaan Köylü, sahibi ise Gülizar Yanık'tır. Bugüne kadar 16 kez start alan safkan; biri G3 olmak üzere toplamda 5 koşuda birincilik elde etti.

DRAGONFLAME

Pistlere Temmuz 2023'te Ankara'daki Always A Classic Koşusu (Şartlı-1) ile adım atan tayın yetiştiriciliğini Engin Ateşler, sahipliğini ise Emrah Agun yapmaktadır.

FESTİVAL FEVER

Yarış hayatına Temmuz 2023'te Bursa'daki Maiden koşu üçüncülüyle başlayan safkanın yetiştiricisi Mozaik Org.San.Tic.AŞ, sahibi ise Melis Kurtel Emin'dir.

IRON SKY

Yarış hayatına Ağustos 2023'te İstanbul'da katıldığı Şartlı-1 koşuda üçüncülük elde ederek başlayan safkanın yetiştiricisi Ahmet Halim Celaloğlu, sahibi ise Ümit Durucan'dır.

KING DAVUT

Hakan Keleş'in yetiştirdiği, Hüseyin Akmeşe'nin sahibi olduğu tay, ilk startını Ekim 2023'te Ankara'daki Barnato Koşusu (Şartlı-1) ile aldı. Ocak 2024'te Adana'da katıldığı Maiden yarışta ilk galibiyetine ulaştı.

MADRAS

Ankara'daki Maiden koşu galibiyetiyle başlayan safkanın yetiştiricisi Emine Erten, sahibi ise İhsan Erten'dir. Bünyamin Polat'ın antrenörlüğünü yaptığı doru erkek tay yarış hayatı boyunca 16 koşuda boy gösterdi.

MR. BAYBARS

Yarış hayatına Aralık 2023'te İstanbul'daki Maiden koşuda ikinci olarak başlayan safkanın yetiştiricisi Tracy Kayahan, sahibi ise Doğukan Yapıcı'dır. Bugüne kadar start aldığı 10 koşuda 3 galibiyet elde etti.

R. THE LIGHTINING

İstanbul'daki Nurcivan Koşusu (Şartlı-1) 1. kariyerine start veren tayın yetiştiricisi Kaya Atçılık Ltd. Şti., sahibi ise Selim Kaya'dır. Safkan, kariyeri boyunca katılmış olduğu 18 koşuda 6 birincilik elde etti.

SEVERUS SNAPE

Ankara'da katıldığı Barnato Koşusu'nu (Şartlı-1) kazanarak yarış yaşamına başlayan tay, Tolga Karakartal tarafından yetiştirilmiştir. Barış Yakut'un sahibi olduğu, Tevfik Bardakcı'nın ise antrenörlüğünü üstleniyor.

SON OF COOGER

Ankara'daki Distant Relative Koşusu (Şartlı-1) birinciliğiyle yarış yaşamına başlayan doru erkek tayın yetiştiricisi Eray Hazar, sahibi ise Ayhan Ahrasoğlu'dur.

TOR GOLD

Yarış hayatına Eylül 2023'te Ankara'daki Coup De Roi Koşusu'nu (Şartlı-1) kazanarak başlayan safkanın yetiştiricisi ve sahibi Hulusi Çil'dir. Bugüne kadar 8 kez start alan safkan; Tendürek Koşusu (G3) başta olmak üzere toplam 4 koşuda galibiyet elde etti.

WOLF SEYFO

Yarış hayatına Eylül 2023'te İstanbul'daki Grand Ekinoks Koşusu'nu (Şartlı-1) kazanarak başlayan safkanın yetiştiricisi Sami Kandil, sahibi ise Zülfikar Hatunoğlu'dur.

ZIZKA

Genta Mak. Ltd. Şti.'nin yetiştiricisi, Sanem Kahraman'ın da sahibi olduğu tay, İstanbul'da Temmuz 2023'teki ilk startında Abbas Koşusu'nu (Şartlı-1) kazanmıştır.

BOSETTI

Mart 2024'te Adana'daki Maiden koşu galibiyetiyle yarış hayatına başlayan safkanın yetiştiricisi Gençay Dilek Emirsoy, sahibi ise Musa Özdemir'dir. İlk startının ardından iki Kısa Vadeli yarışta üçüncülük elde etti.

GİZ

Yarış hayatına Haziran 2023'te Ankara'daki Şartlı-1 koşuyu kazanarak başlayan safkanın yetiştiricisi Hasan Selçuk Ekinci, sahibi ise Gülizar Yanık'tır.

LOOK AT THE STAR

Ocak 2024'te İstanbul'daki Şartlı-1 koşuyu kazanarak yarış kariyerine başlayan tayın yetiştiricisi Tuğban İzzet Aksoy, sahibi ise Birol Bulut'tur. Safkan Mehmet Emin Avcı tarafından antrene edilmektedir.

MANGUSTA

Yarış hayatına Ağustos 2023'te Ankara'daki Minimo Koşusu (Şartlı-1) galibiyetiyle başlayan safkanın yetiştiricisi ve sahibi Murat Cavcav'dır.

OHRID İNCİSİ

Fedai Kahraman'ın sahibi ve yetiştiricisi olduğu safkan, Kasım 2023'te İstanbul'daki Şartlı-1 koşuyu kazanarak yarış hayatına başladı.

CANOTAY

Ağustos 2022'de İstanbul'daki Mujtahid Koşusu (Şartlı-1) ile start verdi. Kariyeri boyunca 10 mücadeleye katılım gösteren doru erkek tay Çaldıran Koşusu'ndan (G1) zaferle ayrılmayı başardı.

ALİ RIZA BEY'DE 13 SAFKAN

Ali Rıza Bey adına düzenlenen 4 yukarı Arap safkanlarına ait koşuda 13 safkan start alacak. Çim pistte 1400 metre mesafede yapılacak koşunun ikramiyesi 1.400.000 bin TL. Saat 18.45'de başlayacak koşuda Alda Gör, Boğaz Çocuğu, Darlöy, Deniz Efe, Ersavaş, Fış Fış, Haznedar, Pıtır, Sancar, Bahçederebeyi, Zincir Koparan, Bornovalım ve Eparven isimli safkanlar start alacak.

KARATAŞ 7. ZAFERİN PEŞİNDE

Daha önce Gazi Koşusu'nu 6 kez kazanma başarısı gösteren Halis Karataş bu yıl Mr Baybars isimli safkanla kazananarak hem 7. birinciliğine ulaşıp 9 birinciliği bulunan Mümin Çılgın'a bir adım daha yaklaşmak hem de dokuz senelik özlemi sona erdirmek için mücadele verecek.

NENE HATUN'DA DENK SAFKANLAR

Üç yaşlı dişi İngiliz taylarının katılabildikleri Nene Hatun Koşusu'nda 16 tay birincilik için mücadele edecek. Koşunun birincilik ikramiyesi ise 1.400.000 bin TL. olarak açıklandı.

SON OF COOGER'DA REKORTMEN ÇELİK

Ahmet Çelik üst üste 7 kez bu önemli koşuyu kazanarak kırılması güç bir rekora imza atmıştı. Geçen yıl aldığı ceza nedeniyle koşamayan Çelik bu yıl Son Of Cooger ile start alıyor.

ANAFARTALAR SAAT 16.15'DE

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının önemli koşularından biri olan Anafartalar Koşusu sentetik pistte 2000 metre mesafede saat 16.15'de koşulacak. Birincilik ikramiyesi 1.950.000 bin TL. olan koşuda toplam 18 safkan start alacak.

ZÜBEYDE HANIM 1600 ÇİMDE

Zübeyde Hanım Koşusu 1600 metre çim pistte start alacak. 3 yukarı İngiliz safkanlarının katılacağı koşuda birincilik ikramiyesi 1.400.000 bin TL. olarak belirlendi. Toplam 12 safkanın birincilik mücadelesi içinde olacakları koşu nefes kesmeye aday görünüyor.