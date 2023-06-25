100 yılın koşusu

Türk atçılığının bayramı Gazi Koşusu bugün Veliefendi'de yapılacak. 22 safkan İngiliz atının katılacağı yarış 2400 metre çim pist mesafe üzerinden yapılıyor. Koşu saat 17.15'de başlayacak ve yaklaşık 2.5 dakika sürecek yarışta safkan sahibine 5.000.000 TL. kazandıracak. 97. Gazi Koşusu'nu kazanacak safkanın sahibi, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleri ile birlikte toplam 7.848.000 TL'nin sahibi olacak. Kazanan safkanın sahibinin aynı zamanda tayın yetiştiricisi de olması halinde ikramiye 9.285.000 TL.'ye ulaşacak.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istemişti. At yarışlarının "Modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç" olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça hipodromda yarış seyrediyordu. Gazi Koşusu'nun en önemli özelliği, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez katılabilmeleridir. Kazanan safkan, yılın en başarılı atı ünvanına sahip olup, yarışçılık tarihinde farklı bir yer ediniyor.

İKRAMİYE 9 MİLYON 285 BİN TL

Gazi Koşusu'nun birincilik ikramiyesi 5 milyon TL. ikinci 2.000,000 TL, üçüncüye 1 milyon TL, dördüncüye 500 bin TL, beşinci olacak safkan da 250.000 TL. ikramiye alacak. Gazi Koşusu'nu birinci bitiren safkan, sahibine yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte 9 milyon 285 bin TL. kazandıracak. Gazi Kupası'nı geçen yıl jokey Özcan Yıldırım kazanmıştı.

GAZİ'DE 6 BAYAN AT SAHİBİ

Gazi Koşusu'na 6 bayan at sahibi de atlarıyla iştirak edecek. Şeyda Ercan Anadolu Koparan, Arzu Güneş Bright Fire ve Dagmar, Deniz Kurtel Cosmic Kid, Ayşegül Kurtel Lord of Pelennor, Melis Kurtel Sound of Summer, Sema Ulaş Wild Danger 2022 yılında yapılan Gazi Kupası Koşusu'nda 5 bayan at sahibi yarışmaya katılmıştı.

ALİ RIZA BEY'DE 10 SAFKAN

Ali Rıza Bey adına düzenlenen 4 yukarı Arap safkanlarına ait koşuda 10 safkan start alacak. Çim pistte 1400 metre mesafede yapılacak koşunun ikramiyesi 562.000 TL. Saat 18.30'da başlayacak koşuda Aypars, Berktimur, Demirperde, Deniz Şövalyesi, Duman, Pıtır, Sancar, Yollaraz, Aryaliva, ve Gülhatmi isimli safkanlar bu önemli koşuda start alacak.

KARATAŞ 7. ZAFERİN PEŞİNDE

Daha önce Gazi Koşusu'nu 6 kez kazanma başarısı gösteren Halis Karataş bu yıl Anadolu Koparan isimli safkanla kazananarak hem 7. birinciliğine ulaşıp 9 birinciliği bulunan Mümin Çılgın'a bir adım daha yaklaşmak hem de sekiz senelik özlemi sona erdirmek için mücadele verecek.

NENE HATUN'DA DENK SAFKANLAR

Üç yaşlı dişi İngiliz taylarının katılabildikleri Nene Hatun Koşusu'nda 16 tay birincilik için mücadele edecek. Koşunun birincilik ikramiyesi ise 562.000 TL. olarak açıklandı.

REKORTMEN AHMET ÇELİK CEZALI

Ahmet Çelik üst üste 7 kez bu önemli koşuyu kazanarak kırılması güç bir rekora imza atmıştı. Bu yıl aldığı ceza nedeniyle 97. Gazi Koşusu'nda start alamayacak.

ANAFARTALAR SAAT 16.30'DA

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının önemli koşularından biri olan Anafartalar Koşusu sentetik pistte 2000 metre mesafede saat 16.30'da koşulacak. Birincilik ikramiyesi 855.000 TL. olan koşuda toplam 18 safkan start alacak.

ZÜBEYDE HANIM 1600 ÇİMDE

Zübeyde Hanım Koşusu 1600 metre çim pistte start alacak. 4 yukarı İngiliz safkanlarının katılacağı koşuda birincilik ikramiyesi 562.000 TL. olarak belirlendi. Toplam 10 safkanın birincilik mücadelesinde iki safkan da eküri olacak start alacak.

REKOR M.ÇILGIN'DA

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük jokeylerinden biri olarak kabul edilen Mümin Çılgın toplam 9 kezle Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey oldu. İşte Mümin Çılgın'ın kazandığı safkanlar ve yıllar: Helena De Troi (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr.Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991)

EKÜRİ BITEN KOŞULAR

Eküri biten Gazi Koşuları; La Fleche - Cantatrice (1956), Hafız - Kapkara (1986), The Best - I. Thunder Bold (1993). Gazi Koşusu'nda en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman'ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına aittir. Halis Karataş ile birlikte start alan safkan tarihteki yerini aldı. Geçen yıl koşuyu kazanan Secret Power'ın derecesi ise 2.31.04 oldu.