Haberler At Yarışı 96. Gazi Koşusu'nun basın toplantısı düzenlendi

96. Gazi Koşusu'nun basın toplantısı düzenlendi

Son dakika spor haberi: Bu yıl 96. kez düzenlenecek Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu, pazar günü saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak. Koşu öncesi yarışmacı jokeylerin de katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 16:34
96. Gazi Koşusu'nun basın toplantısı düzenlendi

Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulacak 96. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Pazar günü saat 17.15'te gerçekleştirilecek koşu öncesi Veliefendi Hipodromu'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda yarışmacı jokeyler de hazır bulundu. Gazi koşusuna geçmiş yıllarda damga vuran isimlere plaket verildi.

AHMET ÇELİK: HAK EDENİN KAZANACAĞI BİR YARIŞ OLMASINI DİLİYORUM
Yarışacak tüm jokeylere başarılar dileyen Gazi Koşusu'nun son 7 senedeki kazananı Ahmet Çelik, "Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu yarışın heyecanını bir kez daha yaşayacağız. Son iki gün kaldı ve yine heyecan artarak devam ediyor. Tüm jokey arkadaşlarıma kazasız belasız bir yarış temenni ediyorum. Hak edenin kazanacağı bir yarış olmasını diliyorum. Bu yarışı daha önce 7 kez üst üste kazanmak bize nasip olmuştu. Bu sene yine iddialıyız. 4-5 at dışında tüm atların şansının birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Kısmet kimin yanındaysa onun kazanacağını düşünüyorum. Şimdiden tüm yarışacak arkadaşlarıma hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

SELMAN TAŞBEK: BİZ ATÇILARIN EN BÜYÜK GÜNÜ GAZİ KOŞUSU'DUR
Geçmiş dönemlerde Gazi Koşusu şampiyonluğu bulunan Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selman Taşbek de, "Türkiye'deki at yarışı sevgisi çok büyük. Ben burada doğdum, benim doğum yerim burası diyebilirim. 58 yaşındayım, 3-4 yaşımdan beri her şeyi hatırlıyorum. Biz atçıların en büyük günü Gazi Koşusu'dur. En büyük sevinçlerimizi en büyük üzüntülerimizi bu koşuda yaşarız. Yıllar içerisinde burada yaşadığım anlar her anıyla benim için çok kıymetli zamanlar. Bu pazar bence oldukça büyük bir katılımın sağlandığı coşkulu bir koşuya tanıklık edeceğiz. Pandemi sebebiyle 2 yıldır seyircisiz olarak koşulan Gazi koşusu bu sene tahminimce 30 binin üzerinde bir katılımla koşulacak. Ayrıca bugünde oldukça kıymetli anılar paylaşmak adına oldukça manidar bir toplantı oldu. Eski jokeylerin unutulmayıp plaket ile onurlandırılması oldukça güzel bir andı. Ahmet Çelik bence bu senede en iddialı jokeylerden bir tanesi olacaktır. 7 kez bu yarışı üst üste kazanarak oldukça önemli ve bence tekrar edilemeyecek bir başarıya ulaştı. Benim de favorim bu sene Ahmet Çelik. Tabii ki diğer jokey arkadaşlarımda kıymetli birer koşucu, umarım güzel bir yarış izleyeceğiz. Hepsine başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

DİĞER
Sınır tanımıyor! Aleyna Tilki bu kez arabada bikinisiyle poz verdi! "Bulunmaz hint kumaşı gibisin"
Tuba Ünsal 'yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı
Ukraynalı gazeteciden Fenerbahçe - Dinamo Kiev yorumu!
F.Bahçe'de ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
96. Gazi Koşusu öncesi son virajlar dönüldü! Gözler 26 Haziran'da...
TJK Yönetim Kurulu basın mensuplarıyla bir araya geldi
Bakan Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Burçların EN'leri belli oldu!
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş golcü bombasını patlattı! Beşiktaş golcü bombasını patlattı! 16:59
F.Bahçe'den 2 hazırlık maçı daha! Tarihleri açıklandı F.Bahçe'den 2 hazırlık maçı daha! Tarihleri açıklandı 16:39
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon forveti! İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon forveti! 16:28
Abdülkerim Galatasaray'ı takibe aldı! Abdülkerim Galatasaray'ı takibe aldı! 16:29
Beşiktaş - Werder Bremen maçı saat kaçta? Beşiktaş - Werder Bremen maçı saat kaçta? 16:29
96. Gazi Koşusu'nun basın toplantısı düzenlendi 96. Gazi Koşusu'nun basın toplantısı düzenlendi 16:34
Daha Eski
Efecan G.Saray'a transfer oluyor! O anlaşma... Efecan G.Saray'a transfer oluyor! O anlaşma... 12:54
Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Kararını verdi! Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Kararını verdi! 13:51
Milan Brandon Davies'i transfer etti Milan Brandon Davies'i transfer etti 14:34
Fenerbahçe - Partizan maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Partizan maçı saat kaçta? 15:14
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 15:46
F.Bahçe'de ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor F.Bahçe'de ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor 15:52