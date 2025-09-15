CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Atletizm Duplantis rekora doymuyor! 14. kez...

Duplantis rekora doymuyor! 14. kez...

Erkekler sırıkla atlama kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis, Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6,30 metrelik derecesiyle 14. dünya rekorunu kırdı ve 3. dünya şampiyonluğunu kazandı.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 18:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Duplantis rekora doymuyor! 14. kez...

Duplantis, başkent Tokyo'daki organizasyonun üçüncü gününde erkekler sırıkla atlamada 6,30 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi ve altın madalyanın sahibi oldu.

Yunan atlet Emmanouil Karalis, 6 metre ile gümüş madalya alırken Avustralyalı sporcu Kurtis Marschall ise 5.95'lik derecesiyle kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Sırıkla atlama finalinde yarışan milli atlet Ersu Şaşma ise ilk denediği 5.55 metreyi 3 hakkında da geçemedi.

Dünya rekorunu kırdıktan sonraki ilk açıklamasında Duplantis, "Hayal edebileceğimden çok daha iyi. Size bu dünya rekorunu kazandırmak harika. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

İsveçli atlet, son olarak Budapeşte'deki Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nda 6,29 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.

Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik
REKLAM - Idefix
DİĞER
Usta oyuncu Mehmet Çepiç: Ağabeyi yengesine talip olamaz, Türk toplumunda böyle bir şey yok!
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz | "Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız" mesajı
Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Duplantis rekora doymuyor! Duplantis rekora doymuyor! 18:06
Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik 16:20
Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik 16:11
Osman Aşkın Bak: Oyuncularımızla gurur duyuyoruz Osman Aşkın Bak: Oyuncularımızla gurur duyuyoruz 16:05
Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam sözleri! Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam sözleri! 16:02
Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! 15:59
Daha Eski
Haaland’dan Altay itirafı! “Herkes bunu bilir” Haaland’dan Altay itirafı! “Herkes bunu bilir” 15:54
F.Bahçe'den sevindiren haber! F.Bahçe'den sevindiren haber! 15:30
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a bir yanıt daha! Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a bir yanıt daha! 15:01
12 Dev Adam'a duygulandıran anons! 12 Dev Adam'a duygulandıran anons! 14:12
G.Saray'da Barış Alper gelişmesi! G.Saray'da Barış Alper gelişmesi! 13:47
Anadolu Efes'ten transfer! Anadolu Efes'ten transfer! 12:11