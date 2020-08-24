Usain Bolt'un corona virüsü testi pozitif çıktı

Dünyanın en iyi atletlerinden biri olan 34 Usain Bolt'un ismin corona virüsüne yakalandığı ifade edildi.

Bolt'un Jamaika'da 34. yaş gününü kutladığı partiden birkaç gün sonra Covid-19 testi yaptırdığı ve test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Bolt'un doğum gününe Manchester City'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling'in de katıldığı açıklandı.