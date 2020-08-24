Usain Bolt'un corona virüsü testi pozitif çıktı - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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'un corona virüsü testi pozitif çıktı

Usain Bolt'un corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre; Dünyaca ünlü atlet 'un 34. yaş günü kutlaması için verdiği partinin ertesi günü yaptırdığı corona virüsü testi pozitif çıktı. Partinin konukları arasında 'den de bulunuyordu.

Dünyanın en iyi atletlerinden biri olan 34 'un ismin corona virüsüne yakalandığı ifade edildi.

Bolt'un Jamaika'da 34. yaş gününü kutladığı partiden birkaç gün sonra Covid-19 testi yaptırdığı ve test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Bolt'un doğum gününe 'nin yıldız futbolcusu 'in de katıldığı açıklandı.

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  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 24.08.2020 17:52
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