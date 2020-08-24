Usain Bolt'un corona virüsü testi pozitif çıktı
Son dakika haberine göre; Dünyaca ünlü atlet Usain Bolt'un 34. yaş günü kutlaması için verdiği partinin ertesi günü yaptırdığı corona virüsü testi pozitif çıktı. Partinin konukları arasında Manchester City'den Raheem Sterling de bulunuyordu.
Dünyanın en iyi atletlerinden biri olan 34 Usain Bolt'un ismin corona virüsüne yakalandığı ifade edildi.
Bolt'un Jamaika'da 34. yaş gününü kutladığı partiden birkaç gün sonra Covid-19 testi yaptırdığı ve test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Bolt'un doğum gününe Manchester City'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling'in de katıldığı açıklandı.
- 24.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 17:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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