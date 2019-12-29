Yılın son rekoru milli atlet İlyas Çanakçı'dan
Milli atlet İlyas Çanakçı, İstanbul'daki Salon Rekor Deneme'de 300 metre mücadelesini U20 rekoruyla tamamlarken, büyükler rekorunu da kılpayı kaçırdı.
Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nın ikinci gününde İlyas Çanakçı 300 metrede U20 salon Türkiye rekorunu yeniledi. Konyalı atlet, yarışı 33.95'lik dereceyle tamamlarken, 34.08 ile Ahmet Kasap'a ait U20 salon Türkiye rekorunu yeniledi.
34 saniyenin altına inen Çanakçı, büyüklerde Ramil Guliyev'e ait 33.94'lük rekoru ise saniyenin yüzde biri farkla kaçırdı. Genç atlet, bir gün önce de 4×200'de rekor kıran bayrak takımında koşmuştu.
U18, U20 ve büyükler kategorilerinde iki gün süren yarışmalarla birlikte 2019 yılının son müsabakası da tamamlanmış oldu.
Yeni yılın ilk salon yarışması 4-5 Ocak tarihinde yapılacak.
- 29.12.2019
- Güncelleme: 29.12.2019 19:22
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Yılın son rekoru milli atlet İlyas Çanakçı'dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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