Yasemin Can Avrupa'da "Ayın Atleti" ödülüne aday
04 Ocak 2019, Cuma
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Avrupa'da "" ödülüne aday

Yasemin Can Avrupa'da "Ayın Atleti" ödülüne aday

'nda üst üste 3. kez altın madalya kazanan 'a, 'nın sosyal medya hesaplarından destek verilebiliyor.

'nda üst üste üçüncü kez adını zirveye yazdırarak önemli bir başarıya imza atan milli sporcu , Avrupa Atletizm Birliği () tarafından "" ödülüne aday gösterildi.

Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 'nın Tilburg kentinde düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda büyük kadınlar mücadelesini kazanarak, bu başarıyı üst üste 3. kez tekrarlayan Yasemin Can'ın, EA tarafından aralık ayını kapsayan "Ayın Atleti" adayları arasına alındığı belirtildi.

Can, 8 Ocak'a kadar sürecek ankette, Rus yüksek atlamacı Mariya Lasitskene, Portekizli maratoncu Ana Dulce Felix, Avrupa 23 yaş altı kros şampiyonu Anna Möller ve aynı şampiyonayı 20 yaş altı kategorisinde kazanan İtalyan Nadia Battocletti ile birlikte ödüle aday oldu.

Krosta üst üste 3 kez Avrupa şampiyonluğu elde eden tarihteki ilk kadın atlet olmayı başaran 22 yaşındaki Yasemin Can için EA'nın Facebook hesabında "beğen" butonuyla, Twitter hesabında ise ise "re-tweet' yaparak oy kullanılabiliyor.

  1. 4.1.2019 10:19
  2. Güncelleme: 4.1.2019 12:13
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