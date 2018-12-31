Milli atlet Batuhan Çakır'dan Türkiye rekoru
Milli atlet Batuhan Çakır, İstanbul'da yapılan salon atletizm rekor deneme yarışlarında üç adım atlamada Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, salon rekor deneme yarışları Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlendi.
Üç adım atlamada 15.17'lik derece yapan Batuhan Çakır, 18 yaş altında yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
- 31.12.2018 08:21
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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