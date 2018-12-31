Milli atlet Batuhan Çakır'dan Türkiye rekoru – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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'dan rekoru

Milli atlet Batuhan Çakır'dan Türkiye rekoru

, 'da yapılan salon atletizm rekor deneme yarışlarında üç adım atlamada rekoru kırdı.

Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, salon rekor deneme yarışları Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlendi.

Üç adım atlamada 15.17'lik derece yapan , 18 yaş altında yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.


  1. 31.12.2018 08:21
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