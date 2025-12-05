CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, takımla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin "Kulüpte başka kulüplere bilgi aktarılması konusu devam ediyor mu?" sorusu üzerine Başkan Perçin, "Eyüp maçından sonra Erol hocamız böyle bir açıklama yapmıştı. Hoca söylediklerinde haklı ama her şeyin yeri ve zamanı var. Takım galip gelmişti ama bu açıklama 3 puanın önüne geçti. Bilgilerimizin gittiği doğru. Teknik ekibimiz, 5'li oynayacağımızın karşı tarafın ekibine gittiği bilgisini bize verdi. Bundan önce de Başakşehir'e gittiği bilgisini verdiler.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:51
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, takımla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin "Kulüpte başka kulüplere bilgi aktarılması konusu devam ediyor mu?" sorusu üzerine Başkan Perçin, "Eyüp maçından sonra Erol hocamız böyle bir açıklama yapmıştı. Hoca söylediklerinde haklı ama her şeyin yeri ve zamanı var. Takım galip gelmişti ama bu açıklama 3 puanın önüne geçti. Bilgilerimizin gittiği doğru. Teknik ekibimiz, 5'li oynayacağımızın karşı tarafın ekibine gittiği bilgisini bize verdi. Bundan önce de Başakşehir'e gittiği bilgisini verdiler.

İçeriden bilgi sızması berberle alakalı değil. Kaleciyle alakalı ve kimsenin bilmediği bir sakatlığın karşı kulübe söylenmesiyle ilgili berbere, kulübe girmeme yasağı koyduk.

Kulübe şu an başka berber arkadaşlar geliyor" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU GÜNAH DİYE VİDEOYU SİLDİ

Kulübün çalışanlarından karşı takımın analizcisine bilgi gittiğini anlatan Rıza Perçin, "Bunu hocalar kullanır, kullanmaz ayrı mesele.

Zamanında Emre hocaya da bilgi gelmişti. Emre hoca 'Bu günah, bunu kesinlikle izlemek istemiyorum' deyip videoyu silmişti.

Karşı takımdan bilgiler gelmişti.

Karşı takımın hocasının da bu tarz şeylere tenezzül edeceğini düşünmüyorum.

Kulübün içerisinden hala bilgiler gidiyor. Yüzde 80 gidiyor. O yüzden bunun önüne geçemeyiz, biraz zor. Sahanın içerisinde, idmanda gizli kalması gereken şeylerin de gizli kalması gerektiğini düşünüyoruz.

Kötü niyetle bilgi verilmiyordur ama kulüp çalışanlarına çağrımız olsun. Bu işlerin kulüp içerisinde kalması lazım. Antalyaspor'un başarılı olması için bu olmazsa olmazdır.

Casus ya da düşman kelimesi ağır bir tabir. Hocamızın ana dili Almanca olduğu için bunun için kendisine de uyarıda bulunduk.

Konuşurken bazı kelimeler başka bir yere gidebilir diye" ifadelerini kullandı.

