CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!

Hesap.com Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Akdeniz ekibinde son olarak Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollar resmen ayrıldı. İşte kulüpten yapılan açıklama...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 21:18 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 21:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hesap.com Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Akdeniz ekibinde son olarak Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollar resmen ayrıldı.

İŞTE ANTALYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Teşekkürler Emre Belözoğlu Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri'nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

F.Bahçe'den dev operasyon! İşte Kanarya'nın ocak ayındaki ilk transferi
G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
DİĞER
Menajeri İstanbul’a geldi! Fenerbahçe’de ayrılık ihtimali...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar!
Barcelona İsrail ekibinin talebini reddetti
Boey G.Saray'a neden transfer olmadı? Resmi açıklama geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibi ayrılığı duyurdu! Süper Lig ekibi ayrılığı duyurdu! 21:17
Gençlerbirliği’nde Mehmet Kaya dönemi başladı! Gençlerbirliği’nde Mehmet Kaya dönemi başladı! 19:58
F.Bahçe Medicana set vermeden kazandı! F.Bahçe Medicana set vermeden kazandı! 19:31
Al Ittihad'ın yeni hocası belli oldu! Al Ittihad'ın yeni hocası belli oldu! 19:19
Barcelona İsrail ekibinin talebini reddetti Barcelona İsrail ekibinin talebini reddetti 18:44
Boey G.Saray'a neden transfer olmadı? Resmi açıklama geldi Boey G.Saray'a neden transfer olmadı? Resmi açıklama geldi 16:39
Daha Eski
G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması! G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 15:58
Ceferin'den Avrupa Süper Ligi açıklaması Ceferin'den Avrupa Süper Ligi açıklaması 15:36
Jhon Duran bireysel çalışmalara başladı! Jhon Duran bireysel çalışmalara başladı! 15:17
Türkiye-Gürcistan maçının biletleri satışa çıktı! Türkiye-Gürcistan maçının biletleri satışa çıktı! 14:47
Milli ara ne zaman bitecek? Ligler ne zaman başlayacak? | 9. hafta maçları fikstür Milli ara ne zaman bitecek? Ligler ne zaman başlayacak? | 9. hafta maçları fikstür 14:39
G.Saraylı yıldıza Liverpool kancası! G.Saraylı yıldıza Liverpool kancası! 14:21