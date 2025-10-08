Hesap.com Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Akdeniz ekibinde son olarak Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollar resmen ayrıldı.

İŞTE ANTALYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Teşekkürler Emre Belözoğlu Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri'nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.