Bitexen Antalyaspor'da Alex de Souza teknik ekibini açıkladı!

Bitexen Antalyaspo'da Alex de Souza için imza töreni düzenlendi. Bu imza töreninde Alex de Souza ve Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe'nin açıklamaları dikkat çekti.

İŞTE ALEX DE SOUZA'NIN AÇIKLAMALARI:

"TÜRKİYE'YE DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Antalyaspor'a beni buraya getirdiği için teşekkür ediyorum. Bana burada çok iyi şeyler hissettiren bir halka beraber, çok mutlu olduğum bu ülkeye dönmemi sağlayan yönetime ve başkanımıza teşekkür ederim.

ALEX'TEN TARAFTARA MESAJ!

"Antalyaspor'a gelmeden önce de Antalyaspor'a en iyi şekilde hizmet edebilmek için, başarıya giden yol için de en iyi şekilde hazırlandığımı söylemek isterim. 2 yıllık kontratımız süresince Antalyaspor'da çok başarılı olmak, taraftarımızla bütünleşmek istiyorum. Onları hep stadyumda görmek istiyorum. Oynattığımız futbolla onları mutlu etmek, iyi bir kadroyla onlara keyifli anlar yaşatmak istiyorum."

ALEX: AURELIO DA BİZİMLE OLACAK!

"Semih Şentürk, hoca ekibimizde olmayacak. Antalyaspor'da çalışan profesyoneller dışında 2 tane yardımcı antrenör getireceğim yanımda, Joao Paolo ve Ze Roberto, ayrıca Mehmet Aurelio da yanımda olacak. Böyle bir kadro oluşturduk. Helton ile görüştüm, diğer oyuncularla da konuştum. Bunları yönetimin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım. Antalyaspor için en iyi kadroyu kurmak istiyorum. Taraftarın ilgisini çekecek bir kadro oluşturmak, stadyuma geldiklerinde evlere mutlu gidecekleri bir takım kurmayı hedefliyoruz. En büyük odağımız bu."

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise şu ifadelere yer verdi;

Teknik sorumlu olarak Alex'i yeniden Türk futboluna kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Antalyaspor olarak hak ettiğimiz yerde olma adına emek sarf ediyoruz. Başarı istiyoruz, başarıyla endeksli çalışmalar yapıyoruz. Alex hocamızın ne kadar disiplinli, özverili ve Türk futboluna katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bir futbol kulübünün değil tüm Türkiye'nin kabullendiği, sevdiği, saydığı, göğsüne bastığı bir karakter. Antalyaspor olarak başarılı işlere imza atacağız.

"ALEX'İN SÖZLEŞMESİNDEKİ BAZI MADDELER..."

"Benim hep hedefim olacak. Ben hedefsiz yola çıkmıyorum. Bu süreçten sonra benim yine hedefim var. 2 yıllık bir planlama yapıyoruz. Hedefimiz şu değil, net söyleyeyim, bunu 9 ayda tecrübe ettim, ligde kalmak için oynamayacağız. Ligde kalmak için sıradan takım kurarsın. Antalyaspor'un hedefi olmadığı müddetçe başarı sağlayamaz. İlk 4'ü iddia ettik, aksilikler yaşadık. 5 aylık dönemimde 5 yıllık olay yaşadık. Birkaç oyuncu kaybettik biliyorsunuz. Geçtiğimiz senelere bakarsak bununla övünmüyorum ama son haftalarda kümede kalma stresi yaşamadık. İyi bir yerde bitirdik geçen seneye göre ama bundan memnun değilim. Çıta yine yüksek olacak. Biz bu görevi layıkıyla teslim ettikten sonra bizden sonra gelen arkadaşlar çıtayı hep yüksek tutacak. Alex'in sözleşmesinde güzel maddeler var, inşallah Avrupa'da oynarız."