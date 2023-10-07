Joao Carlos Valado Tralhao: Kaybettik ama kimliğimizi kaybetmedik!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 yenilen Bitexen Antalyaspor'un teknik sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao, takımını mücadelesinden dolayı kutladı.

Tralhao, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bugün güçlü bir rakibe karşı zor bir maç oynayacaklarını bilerek sahaya çıktıklarını söyledi.

Hafta boyunca Galatasaray maçını kazanmak için hazırlandıklarını ifade eden Tralhao, "Sahadaki oyuna baktığımızda takımımızı tebrik etmemiz gerekir. Kaybettik, ama kimliğimizi kaybetmedik. Oyunu dengeli götürdük. Belli bölümlerde iki takım da topa sahipti. Rakibin baskısına iyi cevap verdik. Maçın kırılma anında kalemizde golü gördük. Bir anlık dikkatsizlikle ikinci golü kalemizde bulduk. Takımımızın reaksiyonu harikaydı, büyük takım reaksiyonu verdik. Ne oynadığını bilen bir takım kimliği vardı. Takımımızı tebrik edebiliriz. Golü yedikten sonra belli bölümlerde organize olamadığımızı gördük. Kimliğimizi kaybetmedik. Zor mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Harika bir maç geride kaldı ama sonuç bizi tatmin etmedi." ifadelerini kullandı.

Tralhao, Antalyaspor'un ligde yeniden galibiyetlere ulaşmasını diledi.