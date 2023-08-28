Golcü arıyor!

Sezona Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Antalyaspor, ikinci hafta maçında Konyaspor'la, üçüncü haftada da Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Haji Wright'ın satılmasının ardından Adam Buksa'yı ve Britt Assombalonga'yı kadrosuna katan Akdeniz ekibi, Polonyalı golcü Buksa'nın sakatlanması sonrası golcü arayışlarına başladı. Kırmızı-beyazlıların kısa süre içinde önemli bir santrforu kadrosuna katacağı belirtildi.
Sezona Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Antalyaspor, ikinci hafta maçında Konyaspor'la, üçüncü haftada da Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Haji Wright'ın satılmasının ardından Adam Buksa'yı ve Britt Assombalonga'yı kadrosuna katan Akdeniz ekibi, Polonyalı golcü Buksa'nın sakatlanması sonrası golcü arayışlarına başladı. Kırmızı-beyazlıların kısa süre içinde önemli bir santrforu kadrosuna katacağı belirtildi.