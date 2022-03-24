Hedef büyüttük

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, A Spor Radyo'da Spor Trafiği programında Koray Baloğlu'nun sorularını yanıtladı. Oyuncu- antrenör Nuri Şahin yönetiminde 8 maçtır yenilmediklerini vurgulayan Başkan Çetin, "Hedefimiz biraz daha değişti. En azından artık puan tablosuna baktığımız zaman kafamızı arkaya değil öne doğru çevirdik. Nuri Şahin'in vizyon olarak bakışı farklı. Liverpool'un taç antrenörü 1 hafta geldi, çocuklarla çalıştı. Bu Nuri Şahin'in 'Taç atmayı kimse mi bilmiyor, ben mi bilmeyeceğim' mantığıyla değil, 'Liverpool bunu yapıyorsa biz de yaparız' mantığıyla düşündüğü şeyler" değerlendirmesini yaptı.

3-4 TAKVİYEYLE HEDEF İLK 5

Aziz Çetin, bu sezon yıldızı parlayan Doğukan Sinik ve Fernando gibi isimlerin transferine yönelik net açıklamalarda da bulundu. Çetin, "Mali disiplini ve sportif başarıyı bir arada sağlamak zorundasınız. Kazanç sağlanırsa, oyuncuların talebi doğrultusunda herkes gidebilir. Daha önce nasıl Fernando ve benzer isimler bulunduysa, aynısını tekrar buluruz taraftarımız rahat olsun ama şu an için öyle bir şey yok. En az 5-6 oyuncumuz için teklif geleceğini düşünüyorum. Gelecek sezon kadroyu koruyup 3-4 takviye ile hedef ekiplerden birisi olarak lige başlamak istiyoruz" diye camiaya umut dağıttı.

İLK 5 NEDEN OLMASIN

Antalya Basın Sözcüsü Başkan, hedeflerinin ilk beş olduğunu söyledi. Başkan, "Önümüzdeki ilk 5 maçlık programı belli bir seri var. İstediğimiz puanları alırsak 'neden olmasın' diye düşünüyoruz" dedi.

NURİ'YLE ÇALIŞMAK KEYİFLİ

"Nuri Şahin ile çalışmak çok keyifli, dünyaya bakışı farklı, aile yaşantısı çok düzgün bir insan. Biz, o ve şehirin çocukları gerçekten çok keyif alıyor. Mutlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.