Devre arasına sıkıntılı giren Antalyaspor, nokta atışı transferlerle nefes aldı. Son olarak Malatya'dan galibiyetle dönen kırmızı-beyazlılarda Adriano ve Martins, attığı gol ve yaptıkları asistlerle öne çıkan iki oyuncu oldu. Bonservissiz takıma katılan Brezilyalı yıldızlar, sergiledikleri performanslarla takdir topladı. 29 yaşındaki maestro Martins, 5 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.

MALATYA'DA ADRİANO

Antalyaspor'un dünyaca ünlü Brezilyalı transferi Adriano da ligde son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçında hünerlerini sergilemeyi başardı. 34 yaşındaki tecrübeli santrfor, 3 kez kırmızı-beyazlı formayla yeşil zemine çıkarken, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 1 gol, 1 asistle galibiyette büyük bir pay sahibi oldu. Akrepler'in bir diğer yıldız transferi 30 yaşındaki İsviçreli forvet arkası Mehmedi de takımına 1 gollük katkı sağladı.

5'TE 5 PEŞİNDE

Ligde son 4 maçında 8 puan alan Antalyaspor, Adana Demirspor deplasmanında da serisini sürdürmek istiyor. 4 maçtır bileği bükülmeyen ve son 2 maçını kazanan Akdeniz ekibi, Mavi-Şimşekler karşısında da formunu sürdürmek amacında. İki güçlü ekibin Adana'daki müthiş mücadelesi Cuma günü saat 20.00'de gerçekleşecek.