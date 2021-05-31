Haberler Antalyaspor Son dakika spor haberi: Antalyaspor'da Podolski ve 3 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Son dakika spor haberi: Antalyaspor'da Podolski ve 3 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Fraport TAV Antalyaspor'da yıldız futbolcu Podolski, , ve Drole ile yollar ayrıldı. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda ise yönetim kurulu üyesi 'in yeni başkan seçilmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:08 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:19
Son dakika spor haberi: Antalyaspor'da Podolski ve 3 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Fraport TAV Antalyaspor'da 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren 4 futbolcu, takımdan ayrıldı. Kırmızı beyazlılarda sözleşme süresi 31 Mayıs'ta sona eren Podolski, , ve Drole ile yollar ayrıldı. Kulübün sunduğu teklifi kabul eden Kudryashov, sözleşme imzalamak için süre istedi. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda yönetimin , , ile görüşmeleri devam ediyor.

BAŞKAN ADAYI AZİZ ÇETİN
Fraport TAV Antalyaspor'da 'ın başkanlık görevini bırakmasının ardından yönetim kurulu üyeleri yapacağı toplantıda yeni başkanı belirleyecek. Yeni başkan 29 yönetim kurulu üyesi arasından seçilecek. Kulüp yönetiminde basın sözcülüğü görevini yürüten 'in yeni başkan olması bekleniyor. Mustafa Yılmaz'ın başkanlık görevini sürdürdüğü 'nde de finansman temini ve bazı projelerin uygulamaya geçirilmesi amacıyla 11 Haziran'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. Toplantıda başkanlık seçimi de yapılacak.

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