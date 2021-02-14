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'un yavru köpekli Sevgililer Günü paylaşımı ilgi çekti!

ekiplerinden Fraport TAV 'un yavru köpekli Şubat Sevgililer Günü paylaşımı ilgi gördü. İşte o paylaşım...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 16:13
Antalyaspor'un yavru köpekli Sevgililer Günü paylaşımı ilgi çekti!

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı klipte, 'ın siyasi ve ruhani lideri 'nin, "Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir." sözüne yer verildi.

"Sen de sevebilir misin" sorusuyla devam eden görüntüde, 'nin maskotu olan yavru köpeğin, antrenman öncesi , , , , ve diğer futbolcularla çekilen sevgi dolu anlarına yer verildi.

Videonun sonunda ise "Her canlı aynı nefesten alır. İnsanlar, hayanlar, ağaçlar... Yüreği tüm sevgilere açık ailemizin Şubat Sevgililer Günü kutlu olsun." mesajına yer verildi.

Duygusal paylaşım çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

İşte o paylaşım...

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