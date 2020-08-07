Son dakika: Nuri Şahin Antalyaspor'a transfer oluyor
Son dakika transfer haberi... Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen ile yollarını ayıran Nuri Şahin, A Spor'un haberine göre Antalyaspor yolunda. İşte detaylar...
Son olarka Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesiyle beraber yeni kulüp arayışlarına başlayan Nuri Şahin, Süper Lig'e transfer oluyor.
Tecrübeli futbolcunun, Antalyaspor yönetimiyle masada olduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.
FENERBAHÇE İDDİALARI VARDI
Öte yandan Nuri Şahin için kısa süre öncesinde kadar Fenerbahçe transferi iddiaları Alman medyasında yer bulmuştu.
Kariyeri boyunca 378 maça çıkan Nuri Şahin 38 gol 65 asist üretmeyi başarmıştı.
- 07.08.2020
- Güncelleme: 07.08.2020 17:29
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Nuri Şahin Antalyaspor'a transfer oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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