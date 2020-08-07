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07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Antalyaspor Nuri Şahin Süper Lig'e geliyor! Takımı...

Son dakika: 'a oluyor

Son dakika: Nuri Şahin Antalyaspor'a transfer oluyor

Son dakika haberi... Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen ile yollarını ayıran , A Spor'un haberine göre yolunda. İşte detaylar...

Son olarka Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesiyle beraber yeni kulüp arayışlarına başlayan , Süper Lig'e oluyor.

Tecrübeli futbolcunun, yönetimiyle masada olduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

FENERBAHÇE İDDİALARI VARDI
Öte yandan Nuri Şahin için kısa süre öncesinde kadar Fenerbahçe transferi iddiaları Alman medyasında yer bulmuştu.

Kariyeri boyunca 378 maça çıkan Nuri Şahin 38 gol 65 asist üretmeyi başarmıştı.

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 07.08.2020 17:29
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