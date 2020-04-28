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28 Nisan 2020, Salı
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’den gençlere tavsiyeler

Poldi’den gençlere tavsiyeler

'un dünyaca ünlü Alman golcüsü Podolski, takımının oyuncuları ile bir araya geldi.

'un dünyaca ünlü Alman golcüsü Podolski, takımının oyuncuları ile bir araya geldi. Telekonferansla gerçekleştirilen buluşmaya sürpriz olarak katılan gençlere, "Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız. Elinize geçen fırsatları iyi değerlendirin ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin" tavsiyesinde bulundu.
  1. 28.4.2020
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