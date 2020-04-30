Cissokho Antalya’da kalmak istiyor
Antalya'nın Fransız sol beki Cissokho, kontratı konusunda mesaj gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu, "Benim durumumda çok sayıda insan var, bu özel bir konu. İdmanlara ne zaman devam edebileceğimizi bilmiyoruz. Antalya'da kendimi iyi hissediyorum, taraftarlar harika ve başkan büyük bir futbol taraftarı" ifadelerini kullandı.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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