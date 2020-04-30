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30 Nisan 2020, Perşembe
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Cissokho ’da kalmak istiyor

Cissokho Antalya’da kalmak istiyor

'nın Fransız sol beki Cissokho, kontratı konusunda mesaj gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu, "Benim durumumda çok sayıda insan var, bu özel bir konu. İdmanlara ne zaman devam edebileceğimizi bilmiyoruz. Antalya'da kendimi iyi hissediyorum, taraftarlar harika ve başkan büyük bir taraftarı" ifadelerini kullandı.

'nın Fransız sol beki Cissokho, kontratı konusunda mesaj gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu, "Benim durumumda çok sayıda insan var, bu özel bir konu. İdmanlara ne zaman devam edebileceğimizi bilmiyoruz. Antalya'da kendimi iyi hissediyorum, taraftarlar harika ve başkan büyük bir taraftarı" ifadelerini kullandı.
  1. 30.4.2020
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