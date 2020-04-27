Lukas Podolski: Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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: Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız

Lukas Podolski: Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız

Fraport TAV ’un yıldız oyuncularından , takımının oyuncuları ile bir araya gelerek tavsiyelerde bulundu. Yıldız oyuncu gençlere "Elinize geçen fırsatları iyi değerlendirin ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin” dedi.

takımının telekonferans aracılığı ile gerçekleştirdiği buluşmaya sürpriz olarak katılan , gençlere kendi yaşamından örnekler vererek mücadeleyi asla bırakmamaları önerisinde bulundu.

Mentör Mesut Engin Korkusuz, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Uzmanı Nesrin Kara ve U12 takımımı antrenörü Ramazan Irmak'ın da yer aldığı buluşmaya katılan Lukas Podolski, gençlerin sorularını da yanıtladı. Futbola başlamasından ilk profesyonel maçına, oynadığı dev kulüplerden dünya kupasını kaldırmasına kadar birçok anısını da paylaşan Podolski, "Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız. Elinize geçen fırsatları iyi değerlendirin ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin" dedi.

Podolski, en kısa zamanda U12 takımının antrenmanını da ziyaret etmek istediğini sözlerine ekledi.

  1. 27.04.2020
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