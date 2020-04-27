Lukas Podolski: Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız
Fraport TAV Antalyaspor’un yıldız oyuncularından Lukas Podolski, U12 takımının oyuncuları ile bir araya gelerek tavsiyelerde bulundu. Yıldız oyuncu gençlere "Elinize geçen fırsatları iyi değerlendirin ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin” dedi.
U12 takımının telekonferans aracılığı ile gerçekleştirdiği buluşmaya sürpriz olarak katılan Lukas Podolski, gençlere kendi futbol yaşamından örnekler vererek mücadeleyi asla bırakmamaları önerisinde bulundu.
Mentör Mesut Engin Korkusuz, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Uzmanı Nesrin Kara ve U12 takımımı antrenörü Ramazan Irmak'ın da yer aldığı buluşmaya katılan Lukas Podolski, gençlerin sorularını da yanıtladı. Futbola başlamasından ilk profesyonel maçına, oynadığı dev kulüplerden dünya kupasını kaldırmasına kadar birçok anısını da paylaşan Podolski, "Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız. Elinize geçen fırsatları iyi değerlendirin ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin" dedi.
Podolski, en kısa zamanda U12 takımının antrenmanını da ziyaret etmek istediğini sözlerine ekledi.
- 27.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lukas Podolski: Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.