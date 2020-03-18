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18 Mart 2020, Çarşamba
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’da Sangare formasına kavuştu

Antalyaspor’da Sangare formasına kavuştu

’da devre arası kamp döneminde sakatlanan , yaklaşık 2.5 ay sonra formasına kavuştu. Başarılı sağ bek ikinci yarıdaki kupa ve lig maçlarında takımındaki yerini alamamıştı.

başarılı sağ beki 26 yaşındaki , devre arası kamp döneminde sakatlanmış ve ikinci yarıdaki kupa ve lig maçlarında takımındaki yerini alamamıştı. 'da savunmanın vazgeçilmezleri arasında yer alan Sangare, uzun süren tedavisinin ardından 'in 26. haftasında karşılaşmasında formasını yeniden giydi. Ligde ikinci yarının 8 maçında forma giyemeyen Sangare, Sivasspor karşısında başarılı bir performans sergiledi. Sangare'nin de takıma dönmesiyle ideal savunma hattını oluşturmuş oldu.

  1. 18.03.2020
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