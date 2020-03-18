Antalyaspor’da Sangare formasına kavuştu
Antalyaspor’da devre arası kamp döneminde sakatlanan Nazım Sangare, yaklaşık 2.5 ay sonra formasına kavuştu. Başarılı sağ bek ikinci yarıdaki kupa ve lig maçlarında takımındaki yerini alamamıştı.
başarılı sağ beki 26 yaşındaki Nazım Sangare, devre arası kamp döneminde sakatlanmış ve ikinci yarıdaki kupa ve lig maçlarında takımındaki yerini alamamıştı. Antalyaspor'da savunmanın vazgeçilmezleri arasında yer alan Sangare, uzun süren tedavisinin ardından Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor karşılaşmasında formasını yeniden giydi. Ligde ikinci yarının 8 maçında forma giyemeyen Sangare, Sivasspor karşısında başarılı bir performans sergiledi. Sangare'nin de takıma dönmesiyle ideal savunma hattını oluşturmuş oldu.
- 18.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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