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18 Mart 2020, Çarşamba
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şahlandı

Antalya şahlandı

Kırmızı-beyazlılar, galibiyetiyle namağlup serisini 8 maça çıkardı. İyi bir hava yakaladıklarını belirten kırmızı-beyazlılar, karşısında da puan sözü verdi.

'de ikinci yarının flaş takımı olan , şampiyonluk yarışı yapan 'u da 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Geride kalan 26 hafta sonunda 30 puana ulaşarak, 11. sıraya yükselen kırmızı-beyazlılar, Tomas'ın yerine gelen Teknik Direktör Tamer Tuna'yla adeta şaha kalktı. 8 maçtır bileği bükülmeyen ekibi, son olarak 18.haftada 'ye kendi evinde 3-0 mağlup oldu. Antalyaspor cephesi de takımın gidişatından son derece memnun. Bu hafta deplasmanında da serilerini sürdürmek istediklerini belirten Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Süper Lig'de 8 haftadır yenilmiyoruz. İyi bir hava yakaladık. Bu havayı sürdürme hedefindeyiz. Süper Lig'in 27.haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağız.Beşiktaş karşılaşmasını da kaybetmeyip, üst üste 8 haftadır sürdürdüğümüz yenilmezlik serisine devam etmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.
  1. 18.3.2020
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