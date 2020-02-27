Antalyasporlu Nazım Sangare saz çaldı! İşte o görüntüler...
Antalyaspor'da gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'mıza kadar yükselen Nazım Sangare, sürpriz bir video ile futbolseverlerin karşısınaa çıktı. Başarılı savunmacı, Kara Tren türküsünü çalarken, bir Antalyaspor taraftarı da türküyü seslendirdi.
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