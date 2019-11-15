Tomas Antalya’da

Bülent Korkmaz'la yollarını ayıran Antalyaspor, Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas'la 2.5 yıllığına anlaştı. Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Tomas, 2014'ten beri başarılı hocayla birlikte çalışıyordu. Hırvat eski stoper, Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor ve Bucaspor formalarını giydi. Bugün 2.5 yıllık imza atacak olan Tomas'ın yardımcılıklarını ise Orhan Ak ve Ayhan Akman'ın üstleneceği öğrenildi.