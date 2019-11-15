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15 Kasım 2019, Cuma
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Tomas Antalya’da

Tomas Antalya’da

Bülent Korkmaz ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayıran , Başakşehir’de Okan Buruk’un yardımcılığını yapan Hırvat çalıştırıcı Tomas’la bugün imza atacak.

Bülent Korkmaz'la yollarını ayıran , Hırvat çalıştırıcı 'la 2.5 yıllığına anlaştı. Başakşehir'de Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Tomas, 2014'ten beri başarılı hocayla birlikte çalışıyordu. Hırvat eski stoper, 'de Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor ve Bucaspor formalarını giydi. Bugün 2.5 yıllık imza atacak olan Tomas'ın yardımcılıklarını ise Orhan Ak ve Ayhan Akman'ın üstleneceği öğrenildi.

  1. 15.11.2019
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