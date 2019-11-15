Tomas Antalya’da
Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayıran Antalyaspor, Başakşehir’de Okan Buruk’un yardımcılığını yapan Hırvat çalıştırıcı Tomas’la bugün imza atacak.
Bülent Korkmaz'la yollarını ayıran Antalyaspor, Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas'la 2.5 yıllığına anlaştı. Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Tomas, 2014'ten beri başarılı hocayla birlikte çalışıyordu. Hırvat eski stoper, Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor ve Bucaspor formalarını giydi. Bugün 2.5 yıllık imza atacak olan Tomas'ın yardımcılıklarını ise Orhan Ak ve Ayhan Akman'ın üstleneceği öğrenildi.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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