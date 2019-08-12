Antalyaspor Göztepe'ye bileniyor

Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların önce salonda, daha sonra ise sahada çalıştığı belirtildi.

Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın, antrenmandan önce futbolculara yönelik yaptığı konuşmada, "Artık kamp dönemi geride kaldı. Bugünden itibaren Göztepe maçına odaklanıyoruz. Geçen sezon olduğu gibi kenetlenerek mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Bu arada, antrenmanın ardından 30 yaşına giren Amilton için Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldığı aktarıldı.