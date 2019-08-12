Antalyaspor Göztepe'ye bileniyor
Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz Göztepe maçı öncesi konuştu: "Artık kamp dönemi geride kaldı. Bugünden itibaren Göztepe maçına odaklanıyoruz. Geçen sezon olduğu gibi kenetlenerek mücadele edeceğiz"
Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların önce salonda, daha sonra ise sahada çalıştığı belirtildi.
Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın, antrenmandan önce futbolculara yönelik yaptığı konuşmada, "Artık kamp dönemi geride kaldı. Bugünden itibaren Göztepe maçına odaklanıyoruz. Geçen sezon olduğu gibi kenetlenerek mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Bu arada, antrenmanın ardından 30 yaşına giren Amilton için Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldığı aktarıldı.
- 13.08.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
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Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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