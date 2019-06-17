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17 Haziran 2019, Pazartesi
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'la anlaştı

Aatif Chahechouhe Antalyaspor'la anlaştı

Son olarak forması giyen Faslı futbolcu , 'la anlaşma sağladı. Akdeniz ekibi, transferi kısa süre içerisinde duyuracak.

'de son olarak forması giyen Faslı futbolcu 'nun yeni adresi belli oldu.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 'la anlaşma sağladı. Akdeniz ekibi, transferi kısa süre içerisinde duyuracak. Aatif, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ve Sivasspor formaları da giymişti.

Geride bıraktığımız sezon Rizespor'da geçiren Faslı yıldız, çıktığı 16 karşılaşmada 3 gole imzasını atmıştı.

  1. 17.06.2019
  2. Güncelleme: 17.06.2019 14:58
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