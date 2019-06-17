Aatif Chahechouhe Antalyaspor'la anlaştı
Son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, Antalyaspor'la anlaşma sağladı. Akdeniz ekibi, transferi kısa süre içerisinde duyuracak.
Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'nun yeni adresi belli oldu.
32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Antalyaspor'la anlaşma sağladı. Akdeniz ekibi, transferi kısa süre içerisinde duyuracak. Aatif, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ve Sivasspor formaları da giymişti.
Geride bıraktığımız sezon Rizespor'da geçiren Faslı yıldız, çıktığı 16 karşılaşmada 3 gole imzasını atmıştı.
- 17.06.2019
- Güncelleme: 17.06.2019 14:58
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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