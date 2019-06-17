Geçen sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan ve gösterdiği performansla parmak ısırtan 23 yaşındaki Dorukhan Toköz transfer listelerini süslemeye başladı. Genç yıldız için son olarak dünya devi devreye girdi ve siyah-beyazlı kulüple görüşmelere başladı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
17 Haziran 2019 Pazartesi 13:18
Güncelleme: 17.06.2019 13:18
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.
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23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'taki başarılı sezonunun ardından A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmişti.
Hakkında birçok transfer iddiası dolaşan genç oyuncuyla önce İtalyan ekibi Udinese ilgilenmiş ancak önerilen 9 milyon euroluk bonservis bedeli reddedilmişti.
İngiliz basınından The Sun, Liverpool'un siyah-beyazlı futbolcuyla ilgilenen bir diğer kulüp olduğunu yazdı.
Haberde İngiliz ekibinin de Dorukhan Toköz'ü transfer etmek isteyen kulüpler arasında olduğu bildirildi.