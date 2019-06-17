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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Dünya devi Dorukhan için Beşiktaş'la görüşüyor!

Geçen sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan ve gösterdiği performansla parmak ısırtan 23 yaşındaki Dorukhan Toköz transfer listelerini süslemeye başladı. Genç yıldız için son olarak dünya devi devreye girdi ve siyah-beyazlı kulüple görüşmelere başladı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:18 Güncelleme: 17.06.2019 13:18
Dünya devi Dorukhan için Beşiktaş'la görüşüyor!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

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Dünya devi Dorukhan için Beşiktaş'la görüşüyor!

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'taki başarılı sezonunun ardından A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmişti.

Dünya devi Dorukhan için Beşiktaş'la görüşüyor!

Hakkında birçok transfer iddiası dolaşan genç oyuncuyla önce İtalyan ekibi Udinese ilgilenmiş ancak önerilen 9 milyon euroluk bonservis bedeli reddedilmişti.

Dünya devi Dorukhan için Beşiktaş'la görüşüyor!

İngiliz basınından The Sun, Liverpool'un siyah-beyazlı futbolcuyla ilgilenen bir diğer kulüp olduğunu yazdı.

Dünya devi Dorukhan için Beşiktaş'la görüşüyor!

Haberde İngiliz ekibinin de Dorukhan Toköz'ü transfer etmek isteyen kulüpler arasında olduğu bildirildi.

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