Geçen sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan ve gösterdiği performansla parmak ısırtan 23 yaşındaki Dorukhan Toköz transfer listelerini süslemeye başladı. Genç yıldız için son olarak dünya devi devreye girdi ve siyah-beyazlı kulüple görüşmelere başladı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)