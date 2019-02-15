Antalyaspor’da Medipol Başakşehir hazırlıkları
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla devam ettirdi.
Antalyaspor, pazartesi günü sahasında Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı takım, bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda maçın taktik provalarını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, düz koşu ve eğitsel oyundan sonra Medipol Başakşehir maçında uygulanacak taktiğin üzerinde durdu.
Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.
- 15.2.2019 18:38
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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