Antalyaspor’da Medipol Başakşehir hazırlıkları
15 Şubat 2019, Cuma
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’da hazırlıkları

Antalyaspor’da Medipol Başakşehir hazırlıkları

, 'in 22. haftasında sahasında karşılaşacağı maçı hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla devam ettirdi.

, pazartesi günü sahasında lideri ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı takım, bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda maçın taktik provalarını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, düz koşu ve eğitsel oyundan sonra Medipol Başakşehir maçında uygulanacak taktiğin üzerinde durdu.
Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.

  1. 15.2.2019 18:38
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