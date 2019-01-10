Antalyaspor'dan tatsız hazırlık
10 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan tatsız hazırlık

Antalyaspor'dan tatsız hazırlık

ikinci devre hazırlık kampında 2'nci Ligi takımı Sandhausen ile yaptığı hazırlık maçından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de kamp yapan , ikinci hazırlık maçında 2'nci Ligi takımı Sv. Sandhausen ile karşılaştı. Otelin sahasında oynanan karşılaşmaya kırmızı beyazlı ekip yedek ağırlıklı kadroyla çıktı. Maçın ilk yarısı rakip takımdan Rurik'in golüyle 1-0 sona erdi. Sandhausen, ikinci yarıda Jesper ve Fabian'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Maçı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve OPET Yönetim Kurulu Başkanı de izledi.

Antalyaspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçında ise yarın 'ın Partizan takımıyla karşı karşıya gelecek.

  1. 10.1.2019 19:26
  2. Güncelleme: 10.1.2019 19:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor'dan tatsız hazırlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN