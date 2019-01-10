Antalyaspor'dan tatsız hazırlık
Antalyaspor ikinci devre hazırlık kampında Almanya 2'nci Ligi takımı Sandhausen ile yaptığı hazırlık maçından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de kamp yapan Antalyaspor, ikinci hazırlık maçında Almanya 2'nci Ligi takımı Sv. Sandhausen ile karşılaştı. Otelin sahasında oynanan karşılaşmaya kırmızı beyazlı ekip yedek ağırlıklı kadroyla çıktı. Maçın ilk yarısı rakip takımdan Rurik'in golüyle 1-0 sona erdi. Sandhausen, ikinci yarıda Jesper ve Fabian'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Maçı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk de izledi.
Antalyaspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçında ise yarın Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşı karşıya gelecek.
- 10.1.2019 19:26
- Güncelleme: 10.1.2019 19:28
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Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
Antalyaspor'dan tatsız hazırlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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