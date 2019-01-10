Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
10 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da hazırlıkları

Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları

, 'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kampını Belek'te sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte, hazırlık maçı kadrosunda yer almayan futbolcular sabah antrenmana çıktı.

Futbolculardan Hakan Özmert, ve Sergen Yatağan kamp yapılan otelin spor salonunda çalışırken, kaleciler Ruud Boffin ile Enes Sancar Şahin ise kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde sahada antrenman gerçekleştirdi.

, hazırlık maçında bu akşam temsilcisi Sandhausen ile karşılaşacak.

  1. 10.1.2019 13:50
  2. Güncelleme: 10.1.2019 14:00
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN