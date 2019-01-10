Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kampını Belek'te sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte, hazırlık maçı kadrosunda yer almayan futbolcular sabah antrenmana çıktı.
Futbolculardan Hakan Özmert, Ondrej Celustka ve Sergen Yatağan kamp yapılan otelin spor salonunda çalışırken, kaleciler Ruud Boffin ile Enes Sancar Şahin ise kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde sahada antrenman gerçekleştirdi.
Antalyaspor, hazırlık maçında bu akşam Almanya temsilcisi Sandhausen ile karşılaşacak.
- 10.1.2019 13:50
- Güncelleme: 10.1.2019 14:00
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Sihirli dokunuş
Toplam 3
Yorum
CDTRF TS bizim ilk sevgilimiz...şampiyonluğa ulaşırsa da ulaşmazsa da o hep sevgilimiz. Ne büyük bir gurur ve onur Trabzonsporlu olmak.
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Ağaoğlu: "2019 verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak"
Toplam 2
Yorum
baksoy Başkan dedin mi senin gibi olacak hem işi bilecek hem de kulübü iyi yönetecek ?
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Ağaoğlu: "2019 verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak"
Toplam 2
Yorum
baksoy Başkan dedin mi senin gibi olur sayın AĞAOĞLU hem bu işi biliyorsun hem kulübü iyi yönetiyorsun ?
Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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