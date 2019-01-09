Antalyaspor kamp çalışmalarını sürdürüyor
Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren Antalyaspor, günün ilk çalışmasını konakladığı Regnum Carya Otel'in fitness salonunda yaptı.
Sakatlık tedavisi ve antrenman eksiğini giderme amacı taşıyan çalışmaya Ruud Boffin, Ferhat Kaplan, Ozan Evrim Özenç, Enes Sancar Şahin, Diego Angelo, Luis Chico, Abdelaziz Barrada, Souleymane Doukara, Charles Da Silva, Doğukan Sinik, Ondrej Celustka ve Mevlüt Erdinç katıldı.
Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını da akşam Regnum Carya Sahası'nda gerçekleştirecek. Akşam antrenmanına kamp kadrosunda yer alan ve sakatlık sorunu olmayan tüm futbolcular katılacak.
- 9.1.2019 18:49
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Antalyaspor kamp çalışmalarını sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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