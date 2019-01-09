Antalyaspor kamp çalışmalarını sürdürüyor
09 Ocak 2019, Çarşamba
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kamp çalışmalarını sürdürüyor

Antalyaspor kamp çalışmalarını sürdürüyor

Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren , günün ilk çalışmasını konakladığı Otel'in fitness salonunda yaptı.

Sakatlık tedavisi ve antrenman eksiğini giderme amacı taşıyan çalışmaya Ruud Boffin, Ferhat Kaplan, Ozan Evrim Özenç, Enes Sancar Şahin, Diego Angelo, Luis Chico, Abdelaziz Barrada, Souleymane Doukara, Charles Da Silva, Doğukan Sinik, ve katıldı.
, günün ikinci antrenmanını da akşam Sahası'nda gerçekleştirecek. Akşam antrenmanına kamp kadrosunda yer alan ve sakatlık sorunu olmayan tüm futbolcular katılacak.

  1. 9.1.2019 18:49
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