Antalyaspor'da Maicon Marques'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Maicon Marques ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshederken, William Vainqueur'i ise Fransa'nın AC Monaco takımına kiralık verdi.
Antalyaspor'dan yapılan yazılı açıklamada, 1.5 yıldır takımda yer alan sağ kanat oyuncusu Maicon Marques ile görüşülerek sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi. Bu oyuncunun çok ciddi sayılabilecek bir alacağından vazgeçtiğinin belirtildiği açıklamada, Maicon Marques'e verdiği hizmetler için teşekkür edildi.
Öte yandan orta saha oyuncusu William Vainqueur ise sezon sonuna kadar Fransa'nın AC Monaco takımına bir bedel karşılığında kiralık verildiği kaydedildi. Bu oyuncunun Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Vainqueur'e ligin ikinci yarısında yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
- 9.1.2019 15:42
- Güncelleme: 9.1.2019 17:30
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Antalyaspor'da Maicon Marques'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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