Antalyaspor'da Maicon Marques'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi
09 Ocak 2019, Çarşamba
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'da 'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Antalyaspor'da Maicon Marques'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi

ekiplerinden , ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshederken, 'i ise 'nın AC Monaco takımına kiralık verdi.

'dan yapılan yazılı açıklamada, 1.5 yıldır takımda yer alan sağ kanat oyuncusu ile görüşülerek sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi. Bu oyuncunun çok ciddi sayılabilecek bir alacağından vazgeçtiğinin belirtildiği açıklamada, Maicon Marques'e verdiği hizmetler için teşekkür edildi.

Öte yandan orta saha oyuncusu ise sezon sonuna kadar 'nın AC Monaco takımına bir bedel karşılığında kiralık verildiği kaydedildi. Bu oyuncunun Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Vainqueur'e ligin ikinci yarısında yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

  1. 9.1.2019 15:42
  2. Güncelleme: 9.1.2019 17:30
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