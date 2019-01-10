SERGEN HOCA DERS KAÇIRMIYOR



Aktif futbolculuk kariyerinde çalışmayı sevmeyen bir profil çizen Sergen Yalçın, hoca olarak çok farklı bir portre çiziyor. Alanya'yı çalıştıran Yalçın, TFF'nin UEFA Pro Lisans kursunun en ilgi çeken isimlerinin başında geliyor. Başarılı hoca, saha çalışmalarını da kaçırmıyor.



BULUT'LA iVME KAZANDIK



Ligin flaş ekibi Yeni Malatya'da kaptan Adem Büyük, Erol Bulut'un takımın başına gelmesiyle iyi bir ivme kazandıklarını söyledi. Tecrübeli golcü, "Erol hocanın gelmesiyle takım ayrıca bir ivme kazandı. Biz de ona net bir şekilde cevap verdik. Bize çok büyük katkıları oldu" yorumunu yaptı.



KAYSERi'DE GYAN ŞOKU!



Kayseri'nin Ganalı golcüsü Gyan kamptan ayrıldı. Ailevi problemlerinden ötürü, izin alarak ülkesine giden Gyan, kamp bitmeden takıma katılacak. Aksi bir durumda ise tecrübeli golcü, Kayseri'ye gelecek. Öte yandan sarı-kırmızılılar bugün saat 16.00'da 1. Lig'den Osmanlı ile hazırlık maçında karşılaşacak.



ANTALYA'DAN MONACO'YA



Antalya'da iki yabancı ile yollar ayrıldı. Kırmızı- beyazlılar, 30 yaşındaki Fransız ön libero Vainqueur'u, Fransız devi Monaco'ya kiraladı. 28 yaşındaki Brezilyalı sol açık Maicon'un da kontratını karşılıklı feshetti. Akdeniz ekibinin 500 bin Euro'ya aldığı Vainqueur'u Monaco'ya 450 bin Euro'ya kiraladığı bildirildi. Vainqueur bu sezon 9 maçta oynarken, bonservissiz gelen Maicon ise 14 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.