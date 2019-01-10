Süper Lig'de günün özeti! (09.01.19)
10 Ocak 2019, Perşembe
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'de günün özeti! (09.01.19)

Süper Lig'de günün özeti! (09.01.19)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

SERGEN HOCA DERS KAÇIRMIYOR

Aktif futbolculuk kariyerinde çalışmayı sevmeyen bir profil çizen , hoca olarak çok farklı bir portre çiziyor. Alanya'yı çalıştıran Yalçın, 'nin Pro Lisans kursunun en ilgi çeken isimlerinin başında geliyor. Başarılı hoca, saha çalışmalarını da kaçırmıyor.

BULUT'LA iVME KAZANDIK

Ligin flaş ekibi Yeni Malatya'da kaptan , Erol Bulut'un takımın başına gelmesiyle iyi bir ivme kazandıklarını söyledi. Tecrübeli golcü, "Erol hocanın gelmesiyle takım ayrıca bir ivme kazandı. Biz de ona net bir şekilde cevap verdik. Bize çok büyük katkıları oldu" yorumunu yaptı.

KAYSERi'DE GYAN ŞOKU!

Kayseri'nin Ganalı golcüsü Gyan kamptan ayrıldı. Ailevi problemlerinden ötürü, izin alarak ülkesine giden Gyan, kamp bitmeden takıma katılacak. Aksi bir durumda ise tecrübeli golcü, Kayseri'ye gelecek. Öte yandan sarı-kırmızılılar bugün saat 16.00'da 1. Lig'den Osmanlı ile hazırlık maçında karşılaşacak.

ANTALYA'DAN MONACO'YA

Antalya'da iki yabancı ile yollar ayrıldı. Kırmızı- beyazlılar, 30 yaşındaki Fransız ön libero Vainqueur'u, Fransız devi Monaco'ya kiraladı. 28 yaşındaki Brezilyalı sol açık Maicon'un da kontratını karşılıklı feshetti. Akdeniz ekibinin 500 bin Euro'ya aldığı Vainqueur'u Monaco'ya 450 bin Euro'ya kiraladığı bildirildi. Vainqueur bu sezon 9 maçta oynarken, bonservissiz gelen Maicon ise 14 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

  1. 10.1.2019
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