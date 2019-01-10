Samet Aybaba'dan Şampiyonlar Ligi sözü
Bursa Teknik Direktörü Samet Aybaba, 3 yıl içinde Şampiyonlar Ligi sözü verdi.
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TRT Spor'a iddialı açıklamalar yaptı. Aybaba, "5 sene içinde ummadığınız takımlar şampiyon olacak diye düşünüyorum. 3 yıl içinde iyi bir takım oluşturacağız, genç ve dinamik. Oluşuyor gibi şu an. Kaliteli bir şehir, bir taraftar topluluğu var. Doğru yönetir ve hata yapmazsak; Bursaspor 3 seneye Devler Ligi'ne veya Avrupa Ligi'ne katılacaktır" diye konuştu.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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