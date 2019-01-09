Burasapor hız kesmedi

Antalya Belek'te Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, akşam yaptığı idmanla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı Ankaragücü taraftarları da izledi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman öncesinde Teknik Direktör Samet Aybaba, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

