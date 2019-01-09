Burasapor hız kesmedi
İkinci yarıya Antalya'da hazırlanan Bursaspor, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.
Antalya Belek'te Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, akşam yaptığı idmanla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı Ankaragücü taraftarları da izledi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman öncesinde Teknik Direktör Samet Aybaba, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.
- 9.1.2019 21:09
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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