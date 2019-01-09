Burasapor hız kesmedi
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Burasapor hız kesmedi

Burasapor hız kesmedi

İkinci yarıya Antalya'da hazırlanan , antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Antalya Belek'te 'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren , akşam yaptığı idmanla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı Ankaragücü taraftarları da izledi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman öncesinde Teknik Direktör Samet Aybaba, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

  1. 9.1.2019 21:09
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