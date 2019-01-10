Galatasaray gözünü kararttı! Sırada Batshuayi var - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray gözünü kararttı! Sırada Batshuayi var
Defansa takviye yapan Galatasaray yönetimi, golcü transferi için de çalışmalarını hızlandırdı...
10 Ocak 2019 Perşembe, 00:21:51
Güncelleme: 07:55:37
G.Saray gözünü kararttı! Sırada Batshuayi var
Eren ile yollarını ayırıp 2 forvet transferi yapacak olan G.Saray'da listenin ilk sırasında yer alan Michy Batshuayi için çalışmalar hızlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
G.Saray gözünü kararttı! Sırada Batshuayi var
Marcao ve Emre'nin ardından yeni golcüyü de bir an önce takıma kazandırmak isteyen sarıkırmızılı idareciler, Valencia'da kiralık forma giyen Belçikalı ile temasa geçti.
G.Saray gözünü kararttı! Sırada Batshuayi var
Bonservisi Chelsea'de olan Batshuayi'yi İspanyol kulübü geri göndermek istiyor.
G.Saray gözünü kararttı! Sırada Batshuayi var
Ancak İngiliz ekibi kabul etmiyor. Gelişmeleri takip eden ve Chelsea'ye aynı şartlarda 1.5 yıllık kiralama teklifi sunan G.Saray, gelecek yanıtı bekliyor.
G.Saray gözünü kararttı! Sırada Batshuayi var
Bu arada G.Saray'ın Al- Ahli'de forma giyen Suriyeli santrfor Omar Al-Soma ile de ilgilendiği gelen haberler arasında.
G.Saray gözünü kararttı! Sırada Batshuayi var
Bu sezon İspanya'da 23 maçta 3 gol atan Batshuayi için Valencia Teknik Direktörü Marcelino, "Ona sabrım kalmadı. Gitmesi gerekiyor" dedi.
G.Saray gözünü kararttı! Sırada Batshuayi var