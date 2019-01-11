Antalyaspor rakibine diş geçiremedi
11 Ocak 2019, Cuma
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rakibine diş geçiremedi

Antalyaspor rakibine diş geçiremedi

Spor Toto ekiplerinden , ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Arnavutluk'un FK takımıyla hazırlık maçı yaptı.


Belek Turizm Merkezi'ndeki Otel'de kamp yapan , ikinci yarının hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçında Arnavutluk'un FK takımıyla karşılaştı. Regnum Carya Golf Futbol Sahası'nda oynanan maça kırmızı beyazlı ekip, Ruud Boffin, Diega Angelo, Hakan Özmert, Zeki Yıldırım, Armel Drole, , Souleymane Doukara, , Aly Cissokho, Nazım Sangare ilk 11'i ile çıktı.

Maçın 2'nci dakikasında gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Doğukan, ceza sahasından vurduğu şutla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı kırmızı beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

47'nci dakikada rakip takımdan Jurgen'in golüyle skora denge geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayında maç 1-1 sona erdi. Belek kampı sona eren Antalyaspor, bir günlük izinin ardından pazar günü kendi tesislerinde yeniden topbaşı yapacak.

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Diğer yandan , son 16 turu maç programını açıkladı. Son 16 turda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde, rövanşları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak. Göztepe ile eşleşen Antalyaspor, ilk maça 15 Ocak Salı günü saat 18.00'da sahasında çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanç maçı ise 23 Ocak Çarşamba günü İzmir Bornova Stadyumu'nda oynanacak.

Kırmızı beyazlı ekip ikinci devre ilk maçında ise 19 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

  1. 11.1.2019 18:30
  2. Güncelleme: 11.1.2019 18:52
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