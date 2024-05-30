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GALATASARAY HABERLERİ: Kazımcan Karataş'tan MKE Ankaragücü'ne veda!

Devre arasında Galatasaray'dan MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak giden Kazımcan Karataş, sarı-lacivertli kulübe veda etti. | Son dakika spor haberleri

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 18:31 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 18:32
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GALATASARAY HABERLERİ: Kazımcan Karataş'tan MKE Ankaragücü'ne veda!

Bonservisi Galatasaray'da bulunan 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş, devre arası transfer döneminde MKE Ankaragücü'ne kiralanmıştı.

Genç sol bek resmi sosyal medya hesabından Başkent temsilcisine veda etti.

Yapılan paylaşımda, "Sevgili Ankaragücü ailesi, sizlerle geçirdiğim bu kısa ama mücadele dolu yolculuğun sonu. Maalesef ligi istediğimiz şekilde bitiremedik. Ancak, bu büyük camianın her zaman ait olduğu yere, Süper Lig'e döneceğinden hiç şüphem yok. Her koşulda takımının yanında olan Ankaragücü taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın." ifadeleri kullanıldı.

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